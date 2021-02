Aseguran providas que hay gran presión internacional a favor de la despenalización del aborto

CANCÚN, MX.- Brenda Lourdes del Río Machín, lideresa mexicana internacional pro mujer y promotora de la campaña nacional por la vida “Que Viva México”, aseguró que hay presión internacional muy fuerte a favor de la despenalización del aborto, empezando por la ONU.

“La Organización de las Naciones Unidas es el gran promotor del aborto en el mundo, hay gran presión internacional para abortar, pero no necesitamos el aborto, necesitamos una maternidad despenalizada, que las mujeres pobres lleguen a los servicios de salud y no se burlan de ellas, que no les condicionen la atención a que se esterilicen de manera temporal o permanente, queremos salud para las mujeres y el aborto es violarte hasta las entrañas”, aseguró.

En entrevista para Sipse, dijo que los verdaderos problemas de México son la pobreza, la salud y la trata de blancas, no el aborto.

“Nos preocupa la trata de niños en Ciudad del Carmen, en Cancún, en Playa del Carmen, donde a 10 niñas las prostituyen más de tres mil veces en un año. Los proxenetas no se van a acabar con la despenalización del aborto”, manifestó.

“Lo que sí es un problema real de salud que está entre las primeras tres causas de muerte en mujeres son por las enfermedades cardiacas, la diabetes mellitus y los tumores malignos, todos esos problemas de salud tienen un presupuesto muy complicado y, si tendrían que invertir mil millones de pesos a nivel nacional para matar a los niños, ese presupuesto se tendría que tomar de los servicios básicos”.

Dijo que según un estudio de la Secretaría de Salud del Gobierno de México hay tres causas que provocan la muerte materna: la pobreza, falta de acceso a servicios básicos de salud y la discriminación.

“¿Dónde están las feministas cuando corren de su trabajo a una mujer por estar embarazada, cuando se embaraza de un desgraciado que no quiere hacerse cargo ni de ella ni de su hijo, cuando tienes un embarazo y no puedes continuar con la universidad o con la preparatoria porque ya cerraron las guarderías y no hay apoyo del Estado porque no hay guarderías dentro de las empresas?”.

Brenda del Río aseguró que las feministas de Quintana Roo que tomaron el Congreso del Estado son “terroristas”, además de “una minoría que no nos representa a las mexicanas, agrediendo, vandalizando, amenazando (…) nuestros legisladores han tenido que estar sesionando en otra parte, no puede ser que si una persona comete actos vandálicos aparte yo la escuche”.

Finalmente, sobre la campaña nacional por la vida “Que Viva México” dijo que es una aliada de millones de mujeres a las que ayudan con alimentos para ellas y sus hijos y si tienen un embarazo inesperado, brindándoles protección. (Infoqroo)