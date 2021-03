QR SE MANTIENE EN SEMÁFORO AMARILLO: Envía Gobernador protesta a Segob y SESA por la falta de seriedad del programa de vacunación

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Tras dar a conocer que el semáforo epidemiológico se mantendrá en color amarillo del 8 al 14 de marzo, el Gobernador Carlos Joaquín, dio a conocer que este jueves envió a la Secretaria de Gobernación (Segob) y a la Secretaría Salud (Sesa), una protesta por la falta de seriedad en el programa de vacunación que no contempla una respuesta clara para Quintana Roo.

“Yo hice una protesta el día de hoy a la Secretaría de Gobernación, lo he hecho también a la Secretaría de Salud, me parece poco serio que el programa de vacunación no tenga una respuesta para Quintana Roo, por eso mi más enérgica protesta ante esta situación, nos dicen que las vacunas llegaron a Yucatán y de ahí van a ser transportadas para acá, pero hasta este momento no tenemos ninguna información al respecto”, manifestó.

Abundó que están en espera de que arriben al estado poco más de 7 mil vacunas que estaban programadas para el municipio de Solidaridad, pero la federación no ha informado al respecto, “por tal motivo he hecho una formal protesta de parte de las y los quintanarroenses que trabajan todos los días en recuperar la economía, en recuperar su salud, y donde hemos sido ejemplo en la manera en la que se lleva la pandemia”, abundó.

El mandatario estatal puntualizó que el municipio de Bacalar es donde se ha mostrado un incremento de un 50% de la curva de contagios y eso los pone en alerta porque se avecina la temporada vacacional de semana santa, mientras que los municipios de Puerto Morelos, José María Morelos y Lázaro Cárdenas, reportan 100% en la disminución de los casos, Tulum 88%, Cozumel 57%, Felipe Carrillo Puerto 57%, Isla Mujeres 50%, Othón P. Blanco un 31%, Benito Juárez 6% y Solidaridad 5%.

Añadió que en la zona sur el riesgo de contagio está por debajo de 1, es decir de .86 y con ocupación hospitalaria menor del 10%, mientras que en la zona norte se mantendrá en color amarillo con un riesgo de contagio de .09 y la ocupación hospitalaria menor al 10%.

Finalmente, habló de la visita que hará el presidente Andrés Manuel López Obrador este viernes a Cancún, para dar el banderazo del tramo 5 del Tren Maya y adelantó que estará abordando con el ejecutivo federal, temas de la recuperación económica, turístico y seguridad en el estado. (Noticaribe)