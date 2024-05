Lamentable que en las colonias de Cancún se perciba decepción y abandono: Jorge Rodríguez

CANCÚN, MX.- “El cambio viene y juntos vamos a construir las soluciones que necesitamos para recuperar los servicios públicos de calidad en cada colonia, en cada calle y para cada familia, porque es lamentable que actualmente en Cancún solo se perciba abandono y decepción”, precisó Jorge Rodríguez Méndez, candidato a la Presidencia Municipal de Benito Juárez.

El abanderado de la Coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo resaltó que durante su recorrido por las colonias del municipio ha escuchado el sentir de las familias contra los malos gobiernos de los últimos 8 años y que solo han dado cero resultados, altos índices de inseguridad, parques y calles en mal estado.

“Sin duda, no estamos mejor que antes, hemos ido en declive y eso no lo digo yo, lo dicen los ciudadanos, quienes están decepcionados de los gobiernos del Verde y de Morena. A la ciudadanía no se le miente y, por ello, el cambio está por llegar para refundar Cancún y regresarle calidad de vida a sus habitantes”, resaltó.

Al encabezar un volanteo en las avenidas Kabah, Nichupté, 20 de Noviembre y Prolongación Tulum, Rodríguez Méndez afirmó que los cancunenses merecen disfrutar de una ciudad renovada, con la tranquilidad de que los niños puedan salir a la calle a jugar y que las personas puedan ir o regresar de su trabajo sin temor a la delincuencia.

“Lo he dicho antes y lo reitero, las familias merecen lo mejor de Cancún, con servicios públicos de calidad, protección, iluminación en toda la ciudad, calles y parques limpios. Por ello, estamos convencidos de que el 2 de junio los ciudadanos van a decidir por el futuro que quieren para esta ciudad”, expresó.

Acompañado por las estructuras del PAN y del PRI, el candidato resaltó que el proyecto ganador incluye un plan bien estudiado con enfoque integral que aborde los problemas reales de Cancún y que pueda dar soluciones a temas prioritarios como seguridad, agua potable, transporte público, programas sociales y servicios públicos eficientes.