Muere José Luis ‘Cachorro’ Castro Garibay, director de Servicios Públicos de Cancún, por COVID-19

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- A consecuencia del COVID-19, el director de Servicios Públicos de Benito Juárez, José Luis Castro Garibay, falleció la madrugada de este jueves en el hospital general de Cancún.

‘Cachorro’, como era conocido por sus amigos, comenzó a presentar dificultades en su estado de salud. Hasta ayer, a través de las redes sociales, familiares y amigos pedían oraciones por la salud del funcionario municipal.

Desde muy temprano se postearon mensajes de condolencias a los familiares de José Luis Castro Garibay, quien por varias administraciones estuvo al frente de Servicios Públicos. Fue director de transporte municipal, entre otros cargos que desempeñó en el Ayuntamiento de Benito Juárez.

El último día que asistió a su oficina fue el pasado 24 de febrero.

“José Luis Castro Garibay (Cachorro) amigo de todos, hombre trabajador y de carácter, siempre pendiente y atento.

Se nos adelanta por el maldito Virus que nos ha arrebatado a muchos.

Que días tan difíciles perder a amigos y compañeros de trabajo tan Jóvenes y de mi generación.

A su familia fuerza y cariño, que dios lo cuide y lo bendiga.

“Un día muy triste Cancún pierde un hijo predilecto quien amo a esta ciudad a la cual le entregó todo 24/7 descansa en paz José Luis castro Garibay dios decidió que te adelantes”, escribió en Facebook, Silverio Córdoba

En este mismo sentido el diputado José de la Peña posteó.

“DEP estimado Jose Luis Cachorro Garibay

Buen amigo y Servidor Público con quien tuve la oportunidad de trabajar por Cancún.

A su familia mi más sentido pésame.

“Jose Luis Cachorro Garibay estoy muy triste, te me adelantaste amigo, compañero de batallas, te agradezco hasta el alma el siempre tener tu apoyo, ejemplo de un servidor público del como siii se pueden hacer las cosas.

Tengo tanto que contar y agradecer, pero solo puedo decir gracias por no dejarme sola como directora de archivo (la única mujer en el equipo de la secretaria general, me cuidaba y ayudabas) , después regidora, dif y benditas campañas era una verdadera caja de pandora.

Me quedó con tus palabras … METELE a ti que te gusta, quieres y eres chingona… Va por ti hasta el cielo 🙏🙏🙏

Dejaste huella amigo…Sigue volando alto”, escribió Berenice Sosa. (Noticaribe)