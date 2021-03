Clara Luz Flores negó conocer a Keith Raniere… pero hay un video donde aparecen charlando

NUEVO LEÓN, MX.- El video de Clara Luz Flores, candidata al gobierno de Nuevo León por la coalición “Juntos Haremos Historia por Nuevo León”, platicando con el líder de la secta sexual NXIVM, Keith Raniere, salió a la luz este miércoles en redes sociales, publicó infobae.com.

El periodista León Krauze publicó desde su Twitter la grabación con el siguiente texto: “Aquí, @claraluzflores, candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, dialoga con Keith Raniere, líder de la secta NXIVM, condenado por tráfico sexual. Este tipo de diálogos con Raniere estaban reservados para figuras destacadas dentro de la organización”, escribió.

Aquí, @claraluzflores, candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, dialoga con Keith Raniere, líder de la secta NXIVM, condenado por tráfico sexual Este tipo de diálogos con Raniere estaban reservados para figuras destacadas dentro de la organización. pic.twitter.com/yQQnDVzndv — León Krauze (@LeonKrauze) March 24, 2021

La candidata de Morena había declarado en ocasiones anteriores que solo había tomado algunos cursos de superación personal, y que no conocía el nombre de NXIVM. Sin embargo, el video muestra que sí tuvo comunicación directa con el líder de dicha sexual, condenado a 120 años de cárcel en un tribunal neoyorquino después de ser declarado culpable de todos los cargos, entre ellos de tráfico sexual de adultos y menores, posesión de pornografía infantil y crimen organizado, en junio de 2019.

En la grabación se observa a la candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia por Nuevo León” a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, en una conversación de poco más de dos minutos, pero distintos medios de comunicación afirman que la charla fue de una hora con 20 minutos.

Flores Carrales había explicado que había tomado los cursos de superación personal de la secta sexual, para poder superar los traumas que le habían provocado los 13 atentados que ha sufrido mientras desempeño el cargo como presidenta municipal de Escobedo, Nuevo León.

El pasado 10 de marzo, Clara Luz Flores dijo en entrevista con el periodista Julio Hernández López, que había asistido a uno de los cursos, pero solo era una de las 10 mil personas que estaban en dicho evento, además, aseguró que ella no conocía el nombre de la organización, ni a las personas involucradas en la secta sexual.

“Para empezar yo no sé qué sea NXIVM, yo lo único que sé es que NXIVM no es ese que tú dices, yo tomé un curso de superación personal, yo a las personas que conocí son a las personas que estaban aquí en Monterrey, yo no conocí nada más. No son de aquí de Monterrey”, respondió ante los cuestionamientos del periodista. (Fuente: infobae.com)