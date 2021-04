Médicos prevén aumento de casos COVID-19 tras vacaciones de Semana Santa

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Ante la manera negligente con la que autoridades manejan la evolución del covid-19 no es de extrañar que, al término de las vacaciones de Semana Santa, se tenga un repunte de la enfermad, advirtió el presidente de la Asociación Quintanarroense de Psiquiatría, Enrique Avilés, al reconocer que los médicos se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad al enfrentar problemas de estrés.

“La mayoría de los profesionales de la salud presentan cuadros de depresión, ansiedad, frustración y enojo tras enfrentar por más de un año la pandemia y eso los pone en un mayor grado de vulnerabilidad de contagio ya que disminuyen sus defensas”, advirtió.

Afirmó que la condición de trabajar con pacientes sin una protección adecuada, ha sido una condición de estrés permanente desde marzo a la fecha llevamos más de un año y en psiquiatría social y clínica se sabe que quienes están sometidos a estrés importante de manera crónica por más de 6 meses empiecen a presentar síntomas depresivos aun y cuando no tengan el cuadro completo.

“Consideró que las autoridades gubernamentales privilegiaron la actividad económica sobre la salud y no aplicaron estrategias para atender las necesidades de los trabajadores de salud que se encuentran en primera línea de atención de covid-19”, afirmó.

El presidente de la Asociación Quintanarroense de Psiquiatría, consideró que no es de extrañar que, al término del período vacacional de Semana Santa, se tenga un repunte de casos positivos de covid-19 “por la manera negligente con la que se han conducido las autoridades”.

Lamentó que el Gobierno del Estado no haya implementado medidas sanitarias contundentes en el Aeropuerto Internacional de Cancún, ya que no se instalaron filtros sanitarios desde el inicio de la pandemia ni se pide una prueba para comprobar que los turistas no llegan enfermos.

Lamentó que no se apliquen protocolos similares a otros países donde se hacen pruebas para detectar a quienes presenten síntomas y a todos aquellos asintomáticos.

Reiteró su preocupación por un aumento de casos positivos al término de las vacaciones de Semana Santa, tal y como sucedió después de las celebraciones de diciembre, día de Reyes, día de las madres “pero el gobierno del Estado actúa como sino pasara nada y esperan que lleguen las turistas y no pase nada”. (Noticaribe)