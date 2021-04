VINCULADOS A PROCESO, PERO LIBRES: A la ex alcaldesa Romi Dzul y tres de sus ex colaboradores apenas les retienen sus pasaportes para evitar salgan del país

Por Rafael Briceño

TULUM, MX. – La ex presidenta municipal de Tulum Romualda Dzul Caamal y tres de sus ex colaboradores fueron vinculados a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades que implicó un daño de un millón 49 mil 858 pesos a las arcas municipales. Sin embargo estarán libres y sólo deberán presentarse a firmar cada 15 días ante la autoridad y para prevenir que salgan del Estado y el país, les fueron retenidos sus pasaportes.

Además de la ex presidenta municipal fueron vinculados a proceso el ex tesorero, S. P. C; el ex oficial Mayor, O. I. Z. A. Y el ex director de ingresos A. M. M.-

Este jueves se realizó la audiencia de imputación y vinculación a proceso en donde se presentaron datos por una posible conducta irregular, registrada durante la administración municipal 2016-2018.

Las personas imputadas indebidamente efectuaron una contratación, a través de la adquisición de servicios con recursos públicos, celebrando, suscribiendo y/o firmando el contrato con número MTU/OM/RP/AD/RP/014/2017, fechado el día 1 de octubre de 2017, con el proveedor Impulso Empresarial Becka, S.A. de C.V.

El supuesto objeto de la prestación fue para “Capacitación para la implementación de comprobantes fiscales digitales por internet versión 3.3 de conformidad con la resolución miscelánea fiscal 2017”, por la cantidad económica antes referida.

Esta acción, no permitida por la norma vigente en ese entonces, contravino a lo previsto en el Artículo 48, fracción III del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles de dicho municipio.

Con estos datos de prueba, el Juez de Control determinó vincular a proceso a dichas personas y ordenó, como medida cautelar, la presentación periódica ante la Dirección de Seguridad Pública, cada 15 días, a partir del día 5 de abril.

El órgano jurisdiccional ordenó, además, tomar bajo resguardo sus pasaportes para garantizar su estadía en el Estado. También decretó un lapso de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, feneciendo el día 1 de junio de 2021. (Noticaribe)