Padre de niño muerto tras accidente en ‘Xenses’ acusa a Vicefiscal de obligarlo a firmar el perdón a Xcaret para que le entregarán el cuerpo de su hijo

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Miguel Angel Luna, padre de Leonardo, el jovencito de 13 años que murió luego de ser succionado por un filtro, en un río artificial del parque Xenses, acusó que hubo corrupción en la Fiscalía General del Estado (FGE) en el caso por el fallecimiento de su hijo.

En entrevista para un medio nacional, declaró que el vicefiscal José Carlos Villarreal lo presionó para que firmara el perdón a la empresa, como condición para que le entregaran el cuerpo de su hijo.

El cardiólogo Miguel Ángel Luna refutó que la muerte de su hijo Leonardo, luego de accidentarse en el Parque Xenses, en Riviera Maya, fuese un “error humano” y aseguró que fue “una total negligencia” que costó la vida del adolescente y pudo provocarle la muerte a él también.

El médico relató al Universal su sorpresa por la información emitida por la Fiscalía General de Quintana Roo, este jueves, en torno a la carpeta de investigación que se integra por el “homicidio culposo” del adolescente de 13 años, debido a que, en la vicefiscalía de Playa del Carmen, ni siquiera le querían tomar la declaración de hechos.

“Me hinqué. Tuve que hincarme yo, ante la abogada y llorar para que me permitiera hacer una relatoría de hechos. Me hinqué y lloré”, afirmó, al expresar que, además, el vicefiscal se negaba a entregarle el cuerpo de su hijo, hasta no firmar el perdón a la empresa.

Luna Calvo relató: “El domingo 28 de marzo me tuvieron seis horas en la vicefiscalía. Mi esposa estaba tan mal, que solicité la dispensa para hacerle la necropsia a mi hijo; ella ya no quería que lo lastimaran más”.

”Luego me obligaron a firmar el perdón. Yo hablé con el vicefiscal y me dijo ‘tengo la instrucción de no darte el cuerpo, si no firmas el perdón’. Y firmé”, sostuvo.

LA RESPUESTA DEL FISCAL

En respuesta a estos señalamientos, el fiscal general Óscar Montes de Oca aclaró que “se le entregó el cuerpo del menor”.

“Sin embargo, quiero ser empático y decir que la investigación sigue abierta, nosotros seguiremos practicando los actos de investigación correspondiente para determinar o no la responsabilidad de estas personas”, apuntó.

De igual forma señaló que en caso de existir alguna responsabilidad en presionar o condicionar la entrega del cuerpo por parte de algún integrante de la FGE se actuará en consecuencia.

“Debemos hablar con él (el padre de Leonardo) para que identifique esa conducta omisiva o de presión, para que nosotros podamos establecer la responsabilidad de cualquier servidor público, porque no debe de hacerse”, sostuvo.

Cabe recordar que ayer por la tarde la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Solidaridad suspendió la atracción donde se registró el accidente, mientras que la FGE inició una investigación por homicidio culposo.

A través de un comunicado, la empresa señaló que hubo un “error humano” por una adecuación no autorizada en este río artificial. (AGENCIA SIM)