Aeropuerto Internacional de Cancún, a punto de recuperar los 500 vuelos diarios

CANCÚN, MX.- Quintana Roo está muy cerca de recuperar las 500 operaciones diarias que tenía en la terminal aérea de Cancún antes de la pandemia de la covid-19, aunque eso no se refleja en la ocupación hotelera al cien por ciento.

Marisol Vanegas Pérez, titular de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, dijo que se ha vivido una Semana Santa con mucho orden con las medidas sanitarias implementadas y que, si bien Quintana Roo está muy cerca de las 500 operaciones que tenía hasta el 18 de marzo de 2020 -hoy serán 490-, los aviones no vienen con la misma ocupación.

Con los 635 mil turistas esperados en esta temporada, en general seguiremos 30 por ciento abajo de las cifras del año pasado.

En entrevista para Radio Fórmula, dijo que la mayor ocupación está en Cancún, en contraste con el resto de los destinos de Quintana Roo: sin embargo, recalcó que ahora hay más cuartos en modalidad de ocupación virtual, informal, como Airbnb, y que no todos los turistas que llegan se hospedan en hoteles, pues muchos llegan a casas de familiares y amigos y esto ocurre en todas las zonas.

“Entonces tenemos un flujo muy alto en los aeropuertos que no necesariamente se refleja en la ocupación hotelera, que está alrededor del 60 o 63 por ciento”, dijo.

Adelantó que esta segunda semana vacacional se espera que sea un poco más alta que la primera, cuando la actividad comenzó alrededor del día miércoles, y empezará a disminuir alrededor del viernes o sábado.

Dijo que algunos hoteles tienen más del 60 por ciento de ocupación, para lo cual se les da un permiso especial para superar el 60 por ciento en algunos días, como Semana Santa o las vacaciones de diciembre, pero no para estar al 80 de ocupación.

Mayo y junio, agregó, vienen con reservaciones muy altas, “pero lo más importante es que se están realizando con periodos muy cortos”.

Al respecto, comentó que antes las reservaciones se efectuaban con meses de anticipación, ahora las hacen incluso con menos de 15 días de antelación o se cierran en menos de una semana.

Afortunadamente, continuó, tenemos un sistema de reservación que nos marca todos los asientos disponibles, para poder prepararnos.

Adelantó que Quintana Roo tendrá un verano igual de bueno que la Semana Santa, aunque todavía no se recuperará el mercado canadiense, pues aunque está anunciado que hasta el 31 de abril no podrán viajar, el 1 de mayo no todas las aerolíneas comenzarán a volar, “habrá que estar muy atentos a las noticias, probablemente algunas aerolíneas sí regresen”.

Sobre el accidente ocurrido el 27 de marzo en el parque Xenses y otros hechos violentos en Quintana Roo, como el homicidio de una migran te salvadoreña a manos de la policía de Tulum, dijo que el gobierno del Estado está muy atento a la resolución de los conflictos, como en el caso de Tulum, y que se dan explicaciones muy rápido, mientras que en otros lugares generan mucho desconcierto en la población porque tardan en responder.

“No somos invulnerables, no estamos protegidos contra problemas sociales ni accidentes, pero también es importante que se informe y se resuelva rápido, y que no se repitan”, afirmó.

Sobre los casos positivos de covid-19 entre turistas, que les impide regresar a sus países de origen en tiempo y forma, dijo que no tiene las cifras totales, pero según los hoteles donde se han aplicado las pruebas, han sido pocos casos, y que los hoteles grandes tienen la disposición de pagar el cuarto para que el turista permanezca en cuarentena durante 14 días, hasta que pueda aplicarse de nuevo la prueba y abordar el avión de retorno. (Infoqroo)