Fonatur, responsable del desacato de medidas sanitarias en playas concesionadas de Cancún, afirma Ayuntamiento

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- La secretaria del Ayuntamiento de Benito Juárez, Flor Ruiz Cosío, señaló que el gobierno municipal solo puede responder por la afluencia que se concentra en las siete playas públicas que cuentan con la certificación Blue Flag, pero no por el resto de arenales de la zona hotelera de Cancún, en donde no se atienden ni las más mínimas medidas sanitarias para evitar contagios de covid-19, y que están concesionadas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dependencia que deberá responder por no atender los protocolos.

Lo anterior, luego de que este periodo vacacional de Semana Santa se pudo constar que las playas registran importante presencia de bañistas no hay presencia de ninguna autoridad para exhortar o sancionar a quienes no están respetando los protocolos sanitarios.

Las playas que cuentan con el galardón Blue Flag son Las Perlas, Chac Mool, Marlín, Ballenas, Delfines, Coral y la de El Niño,

“El municipio tiene solo siete playas, las cuales está a su cargo, la limpieza y el cuidado de las mismas, son las siete playas que tienen el reconocimiento Blue Flag, los filtros sanitarios se encuentran desde hace varios meses y se reforzaron con ese periodo vacacional de semana santa; el resto de las playas le corresponde a Foantur y algunas están concesionadas a particulares a ellos les corresponde el cuidado”, señaló.

En tanto que, playa Langosta, playa Tortugas, playa Caracol y playa Gaviota Azul, son las que deberían estar vigiladas por las autoridades federales, sin embargo, aquí no se atienden ninguna de las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación del coronavirus, sobre todo el de sana distancia, donde se pueden apreciar a centenares de familias reunidas en los arenales disfrutando del sol y el mar.

Cabe señalar que los expertos en salud han declarado que el personal médico ya se alista para atender un rebrote de casos de covid-19 en los próximos días a raíz del relajamiento que se puede observar en la población durante este periodo de vacaciones. (Noticaribe)