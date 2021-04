Onésimo Cepeda se dice ‘harto de tanto pendejo’ y se lanza por diputación local en Edomex

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Con 84 años a sus espaldas, el obispo en retiro Onésimo Cepeda Silva, tendente a las declaraciones polémicas y cercano a las élites política y económica del país, busca ser diputado plurinominal por el distrito 21 local con cabecera en Ecatepec, Estado de México, por el partido de reciente creación Fuerza por México, publicó forbes.com.mx.

Cepeda Silva fue presentado esta tarde en el Hotel Imperial, ubicado en Paseo de la Reforma, adonde llegó en una camioneta Sequoia, marca Toyota. Fue el presidente nacional de Fuerza por México, Gerardo Islas, quien precisó que todavía no ha sido registrado, pues primero deben hacer un análisis legal sobre si puede o no contender por un cargo público, ya que aunque es obispo en retiro, aparece ministro de culto en los registros de la Secretaría de Gobernación.

En el Estado de México el plazo para la campaña electoral para diputaciones y ayuntamientos será del 30 de abril al 2 de junio.

Cepeda Silva aparece todavía como ministro de culto por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) en el Directorio de Ministros de Culto de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), actualizado al viernes 2 de abril del presente año.

En el artículo 55, fracción VI de la Constitución mexicana, se establece como requisito para ser diputado “no ser ministro de algún culto religioso”. El artículo 130, incido D de la Carta Magna dice a su vez que “los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados”.

En tanto el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público dice: “los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio de cualquier culto (…) No podrán ser votados para puestos de elección popular, ni podrán desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años en el primero de los casos, y tres en el segundo, antes del día de la elección de que se trate o de la aceptación del cargo respectivo”.

Se deslindan obispos de México

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), se deslindó de los actos políticos que realice Onésimo Cepeda Silva, como candidato a diputado plurinominal por el Distrito 21 del municipio de Ecatepec, además le recuerda que no ha pedido ni recibido permiso canónico para participar políticamente en el próximo proceso electoral, publicó unotv.com.

A través de una carta aclaratoria firmada por Alfonso Miranda Guardiola, Secretario General de la CEM, se destacó que en su participación política, Cepeda Silva, no representa a la iglesia católica.

“La CEM se deslinda de todo acto político, que a título personal realice Mons. Cepeda, no ejerciendo por ello, ni de voz ni de acción, representatividad oficial de la Iglesia Católica”.

El partido Fuerza por México anunció que postulará al exobispo de Ecatepec para buscar una diputación local, e incluso a través de su líder Gerardo Islas aseguró que Cepeda renunció a su ministerio a los 75 años en 2012, lo que lo posibilita a participar.

Al respecto, la CEM recordó que Onésimo Cepeda es miembro de la Conferencia Episcopal Mexicana como Obispo Emérito de la Diócesis de Ecatepec, “sin oficio eclesiástico actual, y como tal, está sujeto al Derecho Canónico vigente”.

Al respecto, el Canon 278 llama a los obispos, sacerdotes y clérigos a abstenerse de constituir y participar en asociaciones cuya finalidad o actuación sean incompatibles con las obligaciones propias del estado clerical (…).

“Les está prohibido a los clérigos aceptar aquellos cargos públicos, que llevan consigo una participación en el ejercicio de la protesta civil”; e incluso el Canon 287 apunta que “No han de participar activamente en los partidos políticos ni en la dirección de asociaciones sindicales, a no ser que, según el juicio de la autoridad eclesiástica competente, lo exijan la defensa de los derechos de la iglesia o la promoción del bien común”.

Respecto a este último punto, Miranda Guardiola a nombre de la CEM aclara que no consta que Monseñor Cepeda haya pedido ni recibido el permiso escrito por las leyes canónicas.

Finalmente, los obispos de México reconocen que Onésimo Cepeda es un ciudadano mexicano que está sujeto a las leyes nacionales y corresponde a las instituciones del Estado dar o no, validez y aprobación a su candidatura y reitera que la CEM se deslinda de todo acto político que Cepeda realice.

‘Harto de tanto pendejo’

El obispo en retiro, quien a sus 84 años dijo sentirse “a toda madre”, inició su participación enumerando las razones por las que aceptó buscar la diputación local. “La primera porque quiero un México mejor, la segunda porque no pienso cobrar y la tercera porque ya estoy harto de tanto pendejo, México merece algo mejor”.

Después explicó que por ahora no se registrará como candidato, pues primero esperará a que un grupo de doctores en derecho canónico y otro en derecho civil analicen su caso y determinen si es legalmente viable su candidatura. Mencionó que incluso habló con el Papa Francisco sobre el tema.

En caso de que se registre, el propio Cepeda Silva dijo que sería candidato plurinominal. “Aquí te la pelas, yo no voy a hacer campaña”, le dijo al presidente de Fuerza por México, Gerardo Islas, frase que arrancó las risas del podium y los asistentes a su presentación.

Sobre su relación de cercanía con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el obispo emérito dijo que esta se terminó cuando Enrique Peña Nieto llegó a la Presidencia. “Con Peña se acabó mi relación priista, me dijo adiós, fuimos amigos, lo ayudé a llegar, no me volvió a ver, no tuvo palabra”. Y apuntó que pese a alejarse no le guarda rencor al expresidente, quien en 2010 siendo gobernador del Estado de México acudió a una comida con motivo del cumpleaños 73 de Cepeda Silva.

Cuestionado sobre su opinión respecto del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, prefirió no hacer comentario y bromeó: “me quieren cortar el cuello antes de empezar a cacarear”. Recordó que la última vez que lo vio y platicó con él fue en Anenecuilco, Morelos, donde le dijo al mandatario “Zapata sí fue un verdadero héroe nacional”. (Con información de: forbes.com.mx / unotv.com)