RAPIÑA EN LA ZONA MAYA: Turba destroza remolque para saquear mercancía en Chunhuhub

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- Armados de picos y barretas, habitantes de la alcaldía de Chunhuhub destrozaron la caja desprendida de un camión, para robar la mercadería, que fue sustraída en su totalidad.

Un camión con doble remolque sufrió un percance en la carretera federal 293 anoche, cerca de Chunhuhub, cuando el conductor viró de forma abrupta para esquivar a un coche que invadió su carril. Uno de los remolques se desprendió y quedó semivolcado, aunque intacto, a un costado de la vía. El vehículo y su conductor no sufrieron un accidente.



No pasó mucho tiempo antes que la gente del poblado se enterara del trailer semivolcado y acudieran en masa a la rapiña, como ya ha sucedido en otras ocasiones. El ver que no había mercancía tirada no fue impedimento para ellos, pues armados de picos y barretas, destrozaron el remolque para saquear las más de 250 toneladas de azúcar que había en su interior.

Al lugar acudió la Guardia Nacional, pero para entonces ya el cargamento había sido vaciado, por lo que únicamente les tocó ordenar retirar el esqueleto del remolque.

Curiosamente, estos mismos habitantes bloquearon la carretera en febrero, para exigir más vigilancia, pues decían sufrir robos. (Agencia SIM)