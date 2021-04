YUCATÁN | ASEY revela nombres de alcaldes multados por irregularidades que ahora buscan la reelección

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Este día fue dado a conocer en la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado de Yucatán los nombres de alcaldes que han sido multados con cantidades entre 12 mil y 76 mil pesos por presentar irregularidades en el manejo de su administración.

De acuerdo con los Informes Individuales de la Auditoría Superior del Estado (ASEY), así como el Informe General Ejecutivo del Resultado de Fiscalización Superior, ambos de la Cuenta Pública 2019, al menos son nueve alcaldes que han sido multados con estas cifras y algunos de ellos están también participando en la actual contienda electoral.

Se trata de los alcaldes de Chichimilá, Halachó, Hunucmá, Kanasín, Kaua, Oxkutzcab, Telchac Pueblo y Telchac Puerto, y Tixkokob.

En este sentido, la diputada Milagros Romero Bastarrachea indicó que habría que evaluar si merecen ser postulados de nueva cuenta para estar al frente de la alcaldía de sus municipios.

“Son miles de millones de pesos los que se le deben al erario sin explicación y ahora tienen la cara dura para ir por otros tres años para seguir haciendo lo mismo”, resaltó.

La diputada local indicó que se sabe que son al menos 48 alcaldes los que buscan una reelección en Yucatán, pero habría que evaluar a profundidad sus gestiones.

“Hay que terminar de afinar porque seguirán los alcaldes quedándonos a deber, pues no comprueban gastos y muchos de ellos ya sabían de la nueva ley y tienen que comprobar”, apuntó.

De esta manera recordó el caso del alcalde de Chichimilá, Samuel Uc Poot, quien pidió prestado 2 millones 211 mil 922 pesos del erario para uso particular, pero hasta el momento no los ha devuelto y no ha rendido informes en relación a esto.

“Me parece grave y hay que visibilizar qué tanto merecen ser postulados a una reelección cuando tienen deudas. Habría que poner sanciones graves”, indicó.

En este informe, el titular de la Unidad de Vigilancia y Evaluación (UVE) de la ASEY, Jonathan García Ramírez, dijo que la muestra auditada por la ASEY comprendió recursos por mil millones 143 mil 158.5 pesos, lo que representó un alcance de 69% del objetivo que es mil millones 656 mil 667.2 pesos.

Asimismo, se cuantificó un probable daño por 518 mil102.9 pesos; además, se identificaron irregularidades en 14 rubros, siendo tres los más frecuentes: Registro e Información Financiera de las Operaciones, Servicios Personales y Destino de los Recursos. (Noticaribe)