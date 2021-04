Ayuntamiento de BJ presenta nuevo recurso para que Intelligencia México deje de prestar servicio

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El Ayuntamiento de Benito Juárez presentó un recurso en contra del amparo que le fue otorgado a la empresa Intelligencia México S.A de C.V. el pasado 15 de abril, que le permite prestar el servicio de recolección y transporte de basura en Cancún, porque sigue incumpliendo con el número de unidades para prestar el servicio.

Hace más de una semana la empresa Intelligencia México a quién le fue intervenida la concesión desde el pasado mes de diciembre, obtuvo un fallo a favor del Juzgado Cuarto de Distrito que le permite retomar este servicio, sin embargo, el Ayuntamiento de Benito Juárez asegura que continúan incumpliendo con el acuerdo de concesión.

El síndico del ayuntamiento, Heyden Cebada, consideró que si bien ganaron el amparo pero que el ayuntamiento continuará en este proceso legal, pues la empresa de manera arbitraria salió con el mismo número de unidades que cuentan para prestar el servicio que no representa ni el 30% del total que deben de tener en las calles, además de que continúan siendo las mismas unidades viejas con las que venían prestando el servicio hasta antes de que le fuera intervenida la concesión.

Los regidores integrantes del Consejo Directivo de SIRESOL, Maricruz Carrillo, José Luis Acosta Toledo y Jorge Arturo Sanen Cervantes, dijeron desconocer los argumentos por los que la empresa retomó el servicio, no obstante aún no cuentan con resultados de la auditoría que inició el ayuntamiento en contra de dicha empresa ya que el titular de SIRESOL no ha convocado a ninguna reunión para dar seguimiento al tema.

En este mismo tema, la secretaria del ayuntamiento, Flor Ruiz Cosío, dio a conocer que estarían en espera en próximas semanas de las resoluciones de recursos promovidos por la administración municipal, pues Intelligencia México ha incumplido con el convenio de concesión, ya que la empresa Red Ambiental, es la encargada legalmente para continuar con los trabajos de recolección de basura hasta el término de la actual administración. (Noticaribe)