Candidato de Fuerza por México en Lázaro Cárdenas interpone denuncia por amenazas

KANTUNILKÍN, MX.- Juan José Calixto Góngora, candidato a la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas por el partido Fuerza por México, reveló en rueda de prensa que interpuso una denuncia penal luego de ser amenazado en la comunidad de Nuevo Xcan, en tanto que su hermana también acudió al Ministerio Público, luego de ser privada de su libertad.

Del primer incidente, el candidato señaló que se les emparejó un vehículo, del cual uno de los ocupantes sacó un arma de fuego por la ventana, con la que le hizo varias señas. En cuanto a su hermana, fue retenida por varios minutos por unos sujetos que la insultaron y que exigían que desistiera de la candidatura.

“No nos intimidan, porque todos sabemos quién es el desesperado quien quiere acallar las voces”, afirmó el ex director municipal de Turismo.

Aunque no quiso nombrar a su ex jefe, a quien varias veces mencionó solo como el “innombrable”, las repetidas alusiones lanzadas en la conferencia de prensa no dejaban duda que él se refería a Nivardo Mena Villanueva, actual presidente municipal, quien pretende reelegirse a través del PAN.

“Todos saben que esa persona quiere utilizar esta elección, porque tiene la fantasía que quiere llegar a ser gobernador”, añadió.

Por el contrario, destacó la campaña de Orlando Emir Bellos Tun, quien dijo se ha conducido de manera “limpia”, y convocó a los interesados a firmar un “pacto de civilidad” ante el secretario general del Ayuntamiento, para comprometerse a no caer en juegos sucios. (Agencia SIM)