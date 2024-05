Miguel Herrera confirma adiós al Club Tijuana luego de solo dos victorias en 17 partidos

BAJA CALIFORNIA, MX.- Miguel Herrera dejó de ser el técnico del club Tijuana. Con sólo dos victorias en 17 partidos y silbado en la mayoría de ellos por miles de aficionados al equipo, el ex seleccionador nacional cerró su segunda etapa con los directivos de Grupo Caliente después de una temporada que definió como “un desastre” en su carrera profesional, publicó La Jornada.

Xolos terminó en el lugar 16 en la tabla de posiciones con 14 puntos, ocho empates y siete derrotas, no sólo lejos de la zona de Play-in, sino involucrado en entre los peores promedios del cociente, lo que le valió pagar una multa de 80 millones de pesos.

“Desafortunadamente, no nos salieron las cosas, esta temporada fue un desastre, hay que decir las cosas como son. Un fracaso”, reconoció el Piojo luego de despedirse de jugadores e integrantes del staff. “Me voy enojado por no poder conseguir los objetivos. Triste, porque es una institución a la que le he tomado mucho cariño, la directiva, el staff, todos. La afición se merecía más de nosotros y no pudimos darles felicidades”.

Campeón en la Liga dos veces con el América, el entrenador de 56 años dejó abierta la puerta para un posible regreso a Tijuana en el futuro, mientras estudia las diferentes posibilidades de dirigir a otros equipos del circuito.

“Arrieros somos y en el camino andamos. Si la primera vez me fue muy bien y en la segunda no, veremos qué pasa más adelante”, concluyó.

Debido a asuntos administrativos que siguen pendientes, Xolos no ha emitido un comunicado oficial al respecto, aunque Herrera confirmó que la decisión ya fue tomada. (Fuente: La Jornada)