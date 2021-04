VIDEO | Cachan a David Monreal tocando el trasero de candidata morenista en Zacatecas

ZACATECAS, MX.- El candidato a gobernador de Zacatecas por parte de Morena, David Monreal se viralizó en redes sociales luego de que se difundiera un video donde aparentemente en un acto de campaña, toca los glúteos a una mujer identificada como la candidata Rocío Moreno, publicó publimetro.com.mx.

El incidente ocurrió el pasado martes 20 durante un mitin de campaña y el clip muestra el momento en que Monreal camina detrás de la candidata y aparentemente da una palmada en el glúteo a la candidata al gobierno de Juchipila.

Luego de la difusión de las imágenes, los internautas reaccionaron en contra del candidato con el hashtag #UnManoceadorNoSeraGobernador que tuvo un gran alcance en Twiter, sin embargo ante la polémica, la presunta afectada respondió y defendió a Monreal

A través de otro clip subido en su página personal, Rocío Moreno afirmó que Monreal nunca le faltó al respeto: “El licenciado Monreal es una buena persona y nunca me ha faltado al respeto, además no voy a permitir que me utilicen para dañar nuestro movimiento” mencionó durante el video donde refrendó el apoyo a su colega de partido.

Tras la respuesta de la candidata, los usuarios de redes sociales se mostraron decepcionados, pues varios afirmaron que la candidata prefirió defender al miembro de su partido antes de reconocer la violencia de género, además otros recalcaron que en el video de la agresión, se ve a Moreno ser tocada sin esperarlo, pues luego del tocamiento, ella muy confundida, toca su glúteo sin entender qué pasó.

Hasta el momento, Morena no ha emitido un comentario al respecto. (Fuente: publimetro.com.mx)