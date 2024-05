Claudia Sheinbaum acompañará a AMLO en su último informe de gobierno… sea como presidenta electa o como ciudadana

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- A tres semanas del cierre de campaña, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, informó que el primero de septiembre acompañará al presidente Andrés Manuel López Obrador en su último informe de gobierno en el Zócalo capitalino, ya sea como presidenta electa o como ciudadana, publicó La Jornada.

Informó que la Ciudad de México recibió el premio Lee Kuan Yew 2024 por el trabajo que desarrolló en la Ciudad de México durante cinco años -Internet gratuito, Los Pilares, la atención a la movilidad- y acusó a los integrantes de la Comisión Independiente de Investigación sobre Pandemia de Covid 19 de actuar con motivos políticos, al dar a conocer su informe en estos momentos.

Asimismo, criticó que el PRIAN también haga “uso político deleznable de la tragedia”, de la Línea 12 del Metro, a pesar de que muchas víctimas “presentaron un amparo para que no fuera utilizado el accidente ni a ellos mismos como parte de la campaña política”.

En conferencia de prensa, donde expresó su total respaldo a la gobernadora del estado, Layda Sansores, a quien consideró una “mujer valiente”, Sheinbaum anticipó: “vamos a acompañar obviamente al presidente el primero de septiembre, sea como ciudadana o como presidenta electa. Es decir, será un día del presidente y ahí vamos a estar aplaudiéndole”.

Será, añadió, “su sexto informe de Gobierno y estamos muy orgullosos de su trabajo. Ha logrado lo que no se había conseguido en muchísimos años, cambiando el modelo económico y político de nuestro país”.

Indicó que aunque será en la Ciudad de México donde cierre su campaña presidencial, aún no define el lugar. “Ya tengo la gira de aquí al 29 de mayo, (pero) estamos a la definición del día del cierre de campaña y el lugar. Ayer tuvimos una reunión para ello y lo vamos a anunciar en la próxima semana”.

Pero, afirmó, “vamos muy bien. Yo estoy muy contenta de la respuesta de la ciudadanía; agradecer además porque cada día hay más muestras de cariño”.

-¿Está valorando el Estadio Azteca, donde López Obrador cerró en 2018 o será en otro lugar?

-No, va a ser en la Ciudad de México. Estamos definiendo el lugar, por las propias movilizaciones que tiene la Ciudad de México.

La candidata de Morena, PT y PVEM expresó su rechazo al informe de la Comisión Independiente sobre el manejo de la pandemia.

“Nosotros fuimos reconocidos internacionalmente por su manejo. Previo a que hubiera vacuna, fuimos de las únicas ciudades o entidades en el mundo que a cada persona que se enfermaba de Covid, se le llevaba a su domicilio una despensa y una tarjeta de mil pesos, con compañeros de participación ciudadana. Incluso muchos de ellos enfermaron, porque estaban dando su vida, su trabajo para atender a las personas enfermas”.

Resaltó que también fue una de las ciudades que más pruebas aplicó y “fuimos reconocidos como la entidad que desarrolló el programa de vacunación excepcional. Todo el gobierno de la Ciudad salió a vacunar a la ciudadanía, y se vacunó al que tenía recursos y al que no”.

Este informe, subrayó, “en realidad tiene motivos políticos; además, ¿porque lo están sacando si ya pasaron dos años de la pandemia?”. Sobre el uso de ivermectina, resaltó que “fue una decisión médica, técnica. No fue un programa experimental”, y se probaron “otros medicamentos, algunos inclusive naturales. Se hizo una investigación con el Instituto Nacional de Nutrición”.

Sobre la Línea 12, Sheinbuam resaltó que hay un informe de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de cuáles fueron las causas del accidente, igual que dos informes del Ministerio Público “e importante, la empresa constructora, aún cuando no estuvo de acuerdo con el dictamen, cooperó para poder reconstruir completamente la Línea 12 y dar apoyo a todas las víctimas. Con su anuencia, hubo justicia restaurativa y todavía hay carpetas de investigación en puerta”.

Nosotros, subrayó, “no estamos de acuerdo con la manera de actuar de la oposición. Siempre vamos a estar al lado de las víctimas y de la justicia. A mí no me gusta, porque no es correcto, estar haciendo una presunción de cómo atendemos a las víctimas. Se les atiende porque es nuestra obligación y así lo hicimos en el momento del accidente hasta la fecha”.

Antes de la conferencia, Sheinbaum se detuvo a platicar con un grupo de policías que aseguraron haber sido violentadas en el fallido operativo del penal de Kobén. La candidata ofreció hacer llegar el documento que le entregaron, pero afirmó que Morena no está reprimiendo. (Fuente: La Jornada)