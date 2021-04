Alerta de viaje de EU no afectará al Caribe Mexicano, afirma CPTQ

CANCÚN, MX.- Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, dijo que la reciente alerta emitida por el gobierno de Estados Unidos para México no tendrá repercusiones en el Caribe Mexicano y añadió que el Estado está listo para ser anfitrión de la Cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que comenzará este lunes y marcará el rumbo de la actividad en el mundo.

Al hablar sobre la reciente recomendación emitida por el gobierno de Estados Unidos para que sus connacionales eviten viajar a México por el incremento de violencia y la covid-19, recordó que desde antes se habían hecho dos recomendaciones.

El Departamento de Estado de ese país, en su alerta de viaje, colocó a México en la categoría dos, y el Centro de Control de Enfermedades, en el nivel cuatro, el máximo, por la pandemia. Ahora, lo que se hizo fue unificar ambos criterios basándose en la alerta más alta, expuso.

“La recomendación se emitió para la categoría cuatro, es decir, de ser posible evitar cualquier viaje no esencial a México, aunque esa misma alerta está en zonas y no en todas aparece la más alta, como es el caso del Caribe Mexicano, colocada en el número dos, y por consiguiente las restricciones de viaje no son mayores”, explicó.

En entrevista para Pulso AM, expresó que conforme avance la cobertura de vacunación en Estados Unidos, la cual se realiza a pasos agigantados, aumentará el número de viajeros, que por el confinamiento no lo habían hecho y, como siguen restricciones de viaje a Canadá, Europa y Asia, la principal opción son los destinos de México y el Caribe.

Con respecto a la Cumbre de la WTTC, dijo que será la oportunidad para demostrar que Cancún está preparado para enseñar al mundo que tiene la capacidad de organizar eventos de tal magnitud, con protocolos sanitarios del más alto nivel.

Flota Ocampo recordó que el evento será híbrido y presencial, teniéndose a todos los participantes en una burbuja sanitaria, en la que antes de ingresar se aplicaran pruebas covid y, una vez adentro, nadie podrá salir sino hasta que concluya la cumbre.

El domingo, la Conago sostendrá en esta ciudad una reunión y también la Asociación de Secretarios de Turismo de México, previo al coctel de bienvenida que será en la noche.

“Estarán los principales líderes de la industria de viajes y turismo del mundo. Al concluir se emitirá la declaratoria de Cancún en la que se estimulará a los países a trabajar en la reactivación de la movilidad de los viajeros sin ponerlos en riesgo y cómo aprovechar más la tecnología.

En cuanto al verano, dijo que se espera una ocupación similar a la que tuvieron en Semana Santa, es decir del 60 al 70 por ciento, que es ligeramente arriba de lo permitido por el amarillo del semáforo epidemiológico estatal y para lo cual se otorgan los permisos que requiere la implementación de protocolos especiales. (Infoqroo)