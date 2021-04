“CANCÚN NO ES UN TRAMPOLÍN POLÍTICO”: Firma Issac Jánix ante notario que no buscará la gubernatura en el 2022

CANCÚN, MX.- El candidato por el partido Fuerza por México, Issac Jánix Alanís, firmó este día ante notario público que no buscará la gubernatura, ni ningún otro puesto de elección popular en el 2022, e invitó a sus contendientes a firmar el mismo compromiso con la ciudadanía.

Toda vez que varios han levantado la mano para aspirar a la gubernatura de Quintana Roo en el 2022, el candidato de la “ola rosa” refrendó su compromiso con los cancunenses a que se quedará los tres años establecidos y no solamente seis meses.

“Hoy, firmé ante un notario público un compromiso con todos los benitojuarenses que si el voto nos favorece el 6 de junio, no buscaré un puesto de elección popular en el 2022, no vamos a buscar la gubernatura, yo invito a todos los candidatos a que también lo firme, Cancún no es un trampolín político, no es una plataforma para que los intereses de una gobernatura y nos engañen que van a gobernar cuando solamente piensan hacerlo por seis meses, tenemos que hablarle con la verdad a la gente de este municipio”, detalló en entrevista durante el recorrido de la tarde de este jueves.

Por otra parte fue enfático en señalar que no puede mantenerse el Mando Único en dicho municipio y que además se separarán en el primer acto de gobierno.

Durante su recorrido sobre las principales calles de la colonia Villas Otoch, en la Región 259, una de las zonas más conflictivas y con altos índices de delincuencia, Jánix Alanís aseguró que está muy interesado en los debates, donde presentará sus propuestas para el tema de seguridad y rescatar el tejido social.

“No puede continuar el Mando Único, esa va a ser mi primera acción de gobierno, el Mando Único solo sirvió a intereses de unos cuantos y no de los benitojuarenses”, concluyó Issac Jánix. (Elección 2021)