“VAMOS A REUNIRNOS PARA VER DE QUÉ ESTÁ HECHO CASA QUIEN”: Reta Greg Sánchez a candidatos a debatir por el Distrito 03

CANCÚN, MX.- Hombre curtido en grandes batallas electorales, con la experiencia y probada capacidad para desempeñar un cargo público y ofrecer resultados, Greg Sánchez Martínez, inició ayer miércoles de manera formal su campaña para la diputación federal por el Distrito 03 por el Partido Encuentro Solidario (PES).

Directo y sin rodeos, Greg Sánchez no se anduvo por las ramas y lanzó el reto para los candidatos de Morena y Va por México, para que acepten participar no en uno sino en tres debates.

“Vamos a reunirnos frente a los medios de comunicación para ver de qué está hecho cada quien, que la gente conozca nuestras propuestas de campaña y la agenda legislativa de cada quien”, afirmó.

Greg Sánchez expuso que la ciudadanía ya lo conoce, sabe que cumple lo que promete y eso es lo que incomoda a sus adversarios políticos.

“Cuando fui presidente municipal en Benito Juárez cumplí todas mis promesas de campaña, no hubo una sola que quedara pendiente”, citó.

Y sentenció: “Soy gallo jugado, soy hombre de hechos, no de palabras y vamos a debatir, no una vez sino tres. A finales de abril, mediados de mayo y finales de mayo, vamos a ver si aceptan”, citó.

Greg Sánchez aseguró que la competencia no es contra otro u otros candidatos, sino contra un partido político.

“Yo no compito contra Batum sino contra Morena. Esa persona no tiene propuesta, como diputado local no ha hecho ni una sola propuesta de ley”, agregó.

En ese tenor lamentó el abandono que el distrito 3 tiene por parte de su actual diputada federal, también de Morena. (Elección 2021)