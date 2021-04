Arranca entre reclamos la aplicación de segundas dosis contra el COVID-19 en Chetumal

CHETUMAL, MX.- En medio de inconformidad y reclamos inició una nueva jornada de vacunación contra el COVID-19 en la ciudad capital, pero ésta vez para aplicar el refuerzo en personas mayores de 60 años.

Se instalaron cuatro módulos, unno en el parque de Las Casitas, otro en el CBTIS 214, uno más en Hábitat III y el cuarto en la comunidad de Javier Rojo Gómez.

“No hay organización, es una desorganización completamente, no hay responsabilidad de nadie, se supone que al as 8:00 debían de estar instalados, son las 8:15 y no están instalados”, expresó don Luis Alberto Aguilar Hernández.

“Hay mucha inconformidad porque hay personas que llegaron desde temprano o un día anterior, hay mucha desinformación”, dijo Irene Martínez, familiar de un paciente.

De acuerdo con las autoridades de Salud en el estado, esta campaña concluirá pasado mañana con la meta de suministrar 17 mil 450 segundas dosis.

Estas vacunas llegaron la madrugada del pasado domingo a Chetumal, 10 mil 530 dosis de Pfizer y seis mil 920 de AztraZeneca. (AGENCIA SIM)