Oscar Cantón violentó los principios de Morena, acusa Erika Castillo

CHETUMAL, MX.- Oscar Cantón Zetina, como delegado de Morena, “violentó y pisoteó los principios del partido”, al mentir sobre unas inexistentes encuestas, para engañar a muchos aspirantes políticos en Quintana Roo, acusó la diputada local Erika Castillo Acosta.

En entrevista, la ex aspirante a la candidatura por la presidencia municipal de Benito Juárez, dijo que la mentira del ex delegado ya está probada, pues están las grabaciones en donde él afirma que los candidatos seleccionados fueron favorecidos por encuestas, y está la respuesta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, de que no hubo tales encuestas, sino todos fueron candidaturas únicas.

“Que lo juzgue el pueblo al señor Cantón, quien violó y pisoteó los principios de Morena, que son de no mentir, no robar y no traicionar, pues él mintió”, declaró la diputada local.

La legisladora recordó que por décadas en la política local y nacional, han prevalecido el nepotismo y los dedazos en la elección de candidatos, pero con Morena, a través de sus estatutos y sus valores, muchos pensaron encontrar un espacio en donde podrían ser tomados encuentra lejos del clientelismo y las influencias, a través de instrumentos como las encuestas, “pero él vino y violentó las esperanzas de muchos en el partido”.

Ahora, mencionó, toca esperar la respuesta de Morena a la exigencia del Tribunal Electoral, para ver si pueden justificar la designación de estas candidaturas únicas, o si por el contrario hubo violación de los estatutos y de la convocatoria.

“Los partidos son entes públicos, que deben basarse en sus normas internas, sin pasar por encima de ellos, pues al proceder así violan los derechos político-electorales de los ciudadanos e incumplen con su función social”, afirmó. (Agencia SIM)