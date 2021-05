SE REÚNE MENDICUTI CON RESTAURANTEROS DE PLAYA: “Vamos a recuperar a nuestro destino turístico y relanzarlo al mundo”, asegura

Tengo 64 años de edad, no me quejo y no me rajo porque Somos Muchos y Somos Más los que queremos seguridad, mejores empleos, servicios, combate a la corrupción y simplificación de trámites para la renovación o apertura de negocios