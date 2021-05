Candidata Blanca Merari coloca propaganda de su campaña en taxis de Puerto Morelos

PUERTO MORELOS, MX.- La candidata a presidenta municipal de Puerto Morelos por la coalición “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo”, Blanca Merari Tziu Muñoz, encabezó la a colocación de microperforados en medallones de vehículos y reitera su decisión de cumplir todos sus compromisos

En menos de una hora, decenas de conductores llegaron al punto en el que Blanca Merari colocó la propaganda.

“Estamos marcando territorio, pero también estamos ratificando el compromiso de cumplir todo lo que ofrecimos a la ciudadanía”, comentó la abanderada de los partidos Verde, Morena, del Trabajo y Movimiento Auténtico Social.

Los conductores, por su parte, expresaron simpatía y apoyo a la candidata. Algunos, incluso, bajaron de sus vehículos para ayudarla a pegar los microperforados: uno de Blanca Merari y otro de Laura Fernández Piña, candidata a diputada federal por el Distrito 4 de la colación “Juntos Hacemos Historia”.

Por otro lado, en las colonias 23 de Enero e Infovir, la candidata fue recibida por decenas de familias, a quienes aseguró que “el susto de la semana pasada no nos va a detener; este proyecto de gobierno seguirá adelante porque es el ganador, porque está hecho para y por los ciudadanos”.

Casa por casa, chocando puños con padres y madres de familia, escuchó sus necesidades y les pidió su voto el 6 de junio “porque necesitamos triunfar en las urnas para cumplir nuestros compromisos, hacer todo lo que esté en mis manos y tocar las puertas necesarias para que los índices de bienestar mejoren para todos”.

“Lo que quiero son mejoras en nuestro Puerto Morelos, en nuestra Leona Vicario, en nuestra Central Vallarta, en nuestro Delirios. Estoy segura de que ustedes quieren lo mismo, por eso hay que hacer equipo y arrasar en las urnas este 6 de junio”, manifestó.

Cada uno de los ciudadanos que la recibió en sus hogares le refrendó su apoyo, pues la consideran la única candidata que cumplirá lo que dice.

“No los voy a defraudar, porque quiero que cuando acabe la administración y nos encontremos en alguna calle de Puerto Morelos, donde tengo mi hogar, no me señalen por incumplida, por el contrario, que me ubiquen como la presidenta municipal que sí les cumplió, que sí los ayudó”, subrayó.

Como en todas sus caminatas y eventos de campaña, Blanca Merari estuvo acompañada por su suegra, la maestra Maura Cordero, madre de Ignacio Sánchez Cordero, quien fue compañero de vida de la candidata. (Elección 2021)