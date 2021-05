FALLA TEPJF CONTRA REGIDOR DE CHETUMAL Y LE CORRIGEN LA PLANA AL TEQROO: No se puede justificar derecho a libre expresión cuando hay clara violencia de género, advierten magistrados

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmaron por unanimidad que si existe violencia política por razón de género atribuidas al regidor Adrián Sánchez Domínguez del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, en contra de la regidora propietaria del mismo municipio, Martha Bella Reyes.

Lo anterior, luego de que en sesión pública, los integrantes de la sala regional revocaron la sentencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) que declaró la inexistencia de violencia política por razón de género con la regidora, luego de que el pasado 17 de marzo en sesión virtual de Cabildo del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, en la que Sánchez Domínguez presentó solicitud para separarse del cargo y buscar la diputación federal por el partido Morena, la regidora emitió un comentario que textualmente fue respondido por Adrián Sánchez de esta manera; “Regidora Martha no se cansa de demostrar su ignorancia en público a poco más de dos años y aún no conoce los reglamentos municipales y mucho menos electorales”.

“El denunciado ejerce violencia sobre el estereotipo de género, relativo a que las mujeres no tienen capacidad para gobernar y tomar decisión, por lo tanto, contrario a los resuelto por el tribunal responsable (TEQROO), dicho mensaje no puede considerarse amparado en el derecho a la libertad de expresión porque tiene como resultado ejercer violencia política contra la mujer en razón de género, lo cual desde luego atenta contra los derechos políticos electorales de la actora y no puede considerarse un fin legítimo de tal situación”, expresó el magistrado Adán Antonio de León Gálvez.

En este mismo sentido la magistrada, Eva Barrientos Zepeda, respaldo el proyecto manifestado su descontentó porque continúe habiendo violencia política contra las mujeres y esta situación debe ser distinguida por las autoridades, porque insistió en que todo tiene un límite y que es inaceptable que el TEQROO lo considere como parte de del derecho a la libertad de expresión.

“Lamentablemente nos encontramos en un asunto más donde se acredita la violencia política en contra de una mujer, me parece que esto no está amparado por la libertad de expresión, porque la libertada de expresión tiene límites, todo derecho humano tiene límites y esto justamente es el respeto a la dignidad de la mujer y en este caso está claro que la violentó y entonces me parece que no se deben permitir este tipo de debates que excede el límite y el no violentar a otras mujeres”, afirmó.

En tanto el magistrado, Enrique Figueroa Ávila, destacó que este tipo de expresiones generan un detrimento sobre la imagen pública de la regidora y de cualquier mujer, porque están dirigidos a influir en la forma en la que la ciudadanía percibe su trabajo, y dijo estar totalmente convencido que ese mensaje no pude ser tolerado bajo el amparo de una supuesta libertad de expresión. (Noticaribe)