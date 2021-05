Blanca Merari ofrece continuidad a programas de ayuda social

PUERTO MORELOS, MX.- Blanca Blanca Merari Tziu Muñoz, candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo” a la presidencia municipal de Puerto Morelos se comprometió hoy, a que, una vez que asuma el cargo, ordenará un censo municipal para detectar las zonas con mayor necesidad de ayuda, a fin de gestionarla ante las instancias de gobierno Federal y del Estado y garantizar que llegue a los sitios donde realmente se requiere.

En la colonia Kilómetro 102, en la zona limítrofe con el municipio Solidaridad, los vecinos se quejaron por la inequidad en el otorgamiento de ayuda, ante lo cual les propuso trabajar en equipo para que la ayuda de los programas sociales cumpla su objetivo con el compromiso de autoridades y beneficiarios.

La abanderada de los partidos Verde, Morena, PT y Movimiento Auténtico Social, informó que en su gestión se enfocará en la atención de necesidades sociales, como la entrega de becas escolares, con la condición de que los beneficiarios cumplan su parte, como asistir a la escuela y obtener buenas calificaciones.

“Un buen gobierno depende de las acciones de las autoridades, pero también de los habitantes de los municipios”, señaló.

Por otro lado, a poco más de tres semanas de las elecciones, vecinos de Leona Vicario aseguraron que no tienen duda de que Blanca Merari Tziu Muñoz será la próxima presidenta municipal de Puerto Morelos.

“No tenemos duda: tú vas a llegar a la presidencia, tienes el respaldo de los leonenses, porque contigo tendremos solución a los rezagos que enfrenta el municipio”, coincidieron ciudadanos que se acercaron a saludarla o la recibieron en sus hogares.

Durante una caminata por calles de Leona Vicario, Blanca Merari remarcó que seguirá trabajando para llevar su mensaje a los portomorelenses porque es por ellos y para ellos que busca ser la presidenta municipal.

“No nos vamos a cansar, no vamos a dejar de trabajar ni un solo día, estaré ahí para quien me necesite, no importa la hora o el día; mi prioridad es ayudar a las personas porque esa es la enseñanza y la tarea que me dejó mi esposo “Nachito Sánchez Cordero” y yo voy a honrar su memoria haciendo el bien que él no pudo seguir haciendo”, subrayó. (Infoqroo)