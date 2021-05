“ES EVIDENTE QUE MARA TIENE MEDIO PALACIO TRABAJANDO PAR ELLA”: Exige regidor José Luis Acosta que el ayuntamiento de BJ. transparente lista de funcionarios que pidieron licencia para irse a campaña y denuncia parálisis en el gobierno municipal

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Tras denunciar que más de la mitad de los trabajadores del Ayuntamiento de Benito Juárez están realizando actividades de campaña para apoyar la reelección de la presidenta municipal con licencia, Mara Lezama, lo que ha derivado en una parálisis de las acciones de gobierno, el regidor José Luis Acosta Toledo, exigió transparentar las licencias que fueron aprobadas durante la primera y segunda quincena del mes de abril.

Abundó que es de vital importancia saber cuántos y quiénes son los funcionarios de todos los niveles del ayuntamiento y organismo descentralizados que pidieron licencia para irse a la campaña y recordó que el pasado 26 de abril envió un oficio que no se le ha contestado y con copia a la Contraloría municipal solicitando todas las licencias y la fundamentación legal en qué sentido fueron aprobadas, pues refiere que algunas siguen con goce de sueldo.

“Es evidente y estamos viendo en la campaña de la candidata (Mara Lezama) que tiene medio palacio con ella, yo no estoy diciendo que sea ilegal, la ley lo permite, pero es inmoral, que nos digan quiénes se fueron, cuántos se fueron y es porque les da vergüenza reconocer que medio palacios se fue hacer campaña”, denunció

Lo anterior, luego de que el ex director de Transporte, Rodrigo Alcázar, ha sido evidenciado por ofrecer apoyos del gobierno municipal a cambio de votar por el Partido Verde Ecologista de México y a favor de la candidatura de Mara Lezama.

“Estamos viendo a funcionarios públicos que están haciendo campaña como el caso de Rodrigo Alcázar, para mí sigue siendo funcionario porque yo le he visto por acá y aparace en el portal del municipio, eso es de suma relevancia, porque estamos viendo servidores públicos que no solamente salen a caminar con la presidenta municipal con licencia, sino que también están cometiendo delitos electorales como en lo que incurrió el señor Alcázar”, expresó.



“No se vale que una candidata se vaya con medio Palacio y se lleve la caja chica también, urge que nos digan quienes y cuántos se fueron, porque cuando la presidenta va hacer campaña a las calles lo hace con gran número de sus colaboradores y eso deja en desventaja a los otros contendientes”, abundó.

Anticipó que su partido el PRD estará presentando las denuncias correspondientes por delito electoral.

“Cuál transformación, cuál cambio, son lo mismo, no sé de qué transformación hablan, están operando con las mismas prácticas, es la misma porquería”, señaló.

Finalmente, el regidor dio a conocer que no hay acciones de gobierno con la actual encargada de despacho Clara Días y que hay una total parálisis en las diferentes direcciones del municipio.

“Veo una parálisis en los trabajos de dirección y el ánimo de la administración es que todo está volcado a la campaña, no vemos ahorita que den golpe, no hay programas que estén caminando, la verdad es que ahorita se ve y se siente que todo está enfocado a la campaña y no hay acciones”, finalizó. (Noticaribe)