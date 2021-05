VERACRUZ | Denuncia a su padrastro por violación, pero la Fiscalía abre indagatoria por violencia familiar

VERACRUZ, MX.- Las manos de Ariadna frotan con nerviosismo el fólder que contiene la denuncia que interpuso en contra de su padrastro, un exteniente de fragata de la Secretaría de Marina, por violación y que la Fiscalía General del Estado (FGE) tomó como violencia familiar, publicó La Silla Rota Veracruz.

Su voz temblorosa relata que desde los siete años su padrastro, Gregorio N., la obligaba a practicarle sexo oral; además de infringirle agresiones físicas. A pesar de que asegura que informó a su madre sobre el constante abuso, nunca recibió el apoyo y, por el contrario, se le responsabilizaba o acusaba de mentir.

“Me obligaba, a los siete años, a hacerle sexo oral y una niña de esa edad no sabe qué es eso y yo me acuerdo que me decía que iba a tomar chocolate para que eso me supiera así”, contó.

Ariadna, de 21 años, muestra moretones que le fueron provocados recientemente en la pantorrilla, que asegura son muestra del maltrato que vivía todos los días en su casa.

Fue el 8 de mayo del 2021 que interpuso una denuncia ante la FGE, que integró la carpeta de investigación UIPJ/DXVOII/FESP2/1551/2021. Desde entonces asegura que no ha obtenido respuesta.

“Tengo mucho miedo ya que él, con tanta influencia que tiene, no sé si llegue a pasarme algo, porque la Fiscalía no ha hecho nada, no me ha dado mi orden de restricción, no me han dado ningún papel y siempre dicen que va a llegar por correo, sin embargo, yo ya llevo ocho días así”, dijo.

Agregó que desde hace un par de años intentó denunciarlo, pero debido a sus contactos en la Secretaría de Marina y a que su madre lo encubría, las denuncias nunca procedían.

Reiteró que teme por su seguridad y la de sus hermanos, ya que la persona a la que acusa de abusar sexualmente de ella, la amenaza reiteradamente. Ariadna hace responsable a Gregorio N. de cualquier cosa que le llegue a suceder.

La joven señaló que la Fiscalía General del Estado tomó su denuncia e integró la carpeta de investigación, pero catalogó el delito que denunció como violencia familiar, a pesar de que por 14 años ha vivido el constante abuso sexual de su padrastro, Gregorio N., exteniente de la Secretaría de Marina-Armada de México. (Fuente: La Silla Rota Veracruz)