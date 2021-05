Ven en Greg Sánchez a un hombre sencillo y de compromisos

CANCÚN, MX.- La gente ya no cree en los políticos porque los han engañado y Greg más que un político es un hombre sencillo que tiene palabra y la sabe honrar, afirmó Jorge Escudero.

“Greg es un hombre sensible, amigo, no es de apellido, no es de título, pero es un hombre de palabra y de compromisos”, aseguró.

Agregó que hay personas que no son de colores ni partidos y van a apoyar a la gente que crea va a poder hacer algo por ellos.

“Tengo un afecto personal con Greg, es una persona que aprecio y que quiero y que sé que cumple con su palabra. Muchos no recuerdan pero cuando se pavimentó la ciudad con los Dragones ahí estaba Greg”, expresó. (Elección 2021)