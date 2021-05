SE CIERRA LA DISPUTA POR CANCÚN: Chucho Pool prácticamente alcanza a Mara Lezama a 20 días de la votación, según nueva encuesta de la consultora Strategia

CANCÚN, MX.- A 20 días exactos de la votación del 6 de junio, existe ya un virtual empate técnico entre Mara Lezama y Chucho Pool, quienes serían en estos momentos los dos principales candidatos en la disputada elección por la presidencia municipal de Benito Juárez (Cancún).

De acuerdo a una nueva encuesta de la consultora Strategia, Chucho Pool, candidato de la alianza ‘Va por Cancún’, integrada por PAN-PRD-Confianza, ya prácticamente alcanzó a Mara Lezama, alcaldesa con licencia que busca su reelección con la alianza ‘Juntos Haremos Historia por Quintana Roo’, integrada por Morena-PVEM-PT-MAS.

Según el sondeo, Mara Lezama se mantiene al frente de la intención del voto con un 38.4 por ciento, pero Chucho Pool ya alcanzó el 35.9 por ciento, es decir, entre los dos candidatos sólo habría una diferencia de 2.5 por ciento que se encuentra dentro del margen de error.

Sin embargo, la tendencia de Chucho Pool es ascendente, mientras que la tendencia en el caso de Mara sería descendente como consecuencia de los muchos negativos arrastrados desde su gestión como alcaldesa y las pugnas internas en Morena que han debilitado su posición.

El tercer lugar en esta carrera, según esta encuesta, se lo disputarían Jorge Rodríguez Méndez, candidato del Partido Revolucionario Institucional, con un 6.8 por ciento, e Issac Jánix, candidato del partido ‘Fuerza por México, con un 6.1 por ciento.

En la encuesta, en la que se usó una boleta simulada, el 19.1 de los votos de Chucho Pool serían aportados por el PAN, el 15.7 por el PRD y el 1.1 por ciento por Confianza.

En el caso de Mara Lezama, el 30.4 por ciento de sus votos se los aportaría Morena, el 4.7 por ciento el PVEM, el 2.9 por ciento el PT y el 0.4 por ciento el partido ‘MAS’.

Cuando se le preguntó a las personas por quien no votaría, entre Chucho Pool y Mara Lezama, es la alcaldesa con licencia la que arrastra la mayor animadversión electoral, ya que el 30.9 por ciento no votaría por ella contra sólo el 17.3 por ciento de los que dijeron que no votarían por Chucho Pool.

Hay que destacar que la encuesta anticipa que el 51.7 por ciento de las personas consultadas se dicen ‘muy seguro’ de acudir a votar, mientras que el 23.8 por ciento está ‘algo seguro’ contra el 16.7 por ciento que dijo “poco seguro’ y el 4.6 por ciento que admitió que no votará. (Elección 2021)