“ES UN ATAQUE PORQUE VAMOS ARRIBA EN LAS ENCUESTAS”: Anuncia Gamero que apelará fallo del TEPJF que ordenó le retiren su candidatura en OPB

CHETUMAL, MX.- Luis Gamero Barranco, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la presidencia municipal de Othón P. Blanco, afirmó esta noche que recurrirá el fallo emitido hoy en su contra por la Sala Xalapa, mismo que significaría la revocación de su registro como aspirante político.

En un video publicado en su cuenta de Facebook, posterior al debate de hoy, el candidato de Morena aseguró que este fallo en su contra, por violencia política de género, es un “ataque porque vamos arriba en las encuestas”, a pesar de tratarse de una denuncia interpuesta por su compañera de planilla, Yensunni Martínez Hernández.

El morenista indicó que apelará a la siguiente instancia, lo que significa la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tema en el que su equipo de abogados ya trabajo.

“Quienes me apoyan, no se desanimen, porque yo no lo haré. A la Cuarta Transformación no la paran la difamación, las calumnias y las denuncias a modo”, afirmó.

Citando a Andrés Manuel López Obrador, concluyó su mensaje afirmando que “los quiero desaforadamente”.

La Sala Xalapa del TEPJF revocó una sentencia del Teqroo, al determinar que Luis Gamero incurrió en violencia política de género al pretender reemplazar a la candidata a síndico, Yensunni Martínez Hernández, razón por la que debe ser incluido en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género del Instituto Nacional Electoral. (Agencia SIM)