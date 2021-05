TABASCO | Revira Andrade a Alito señalamientos de ‘rata’ y traidor…

TABASCO, MX.- “El que tiene la fama de rata es él, no yo”, reviró el ex gobernador Manuel Andrade Díaz, al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, publicó xevt.com.

Durante su visita a Tabasco, el líder nacional priista, aseguró que “las ratas y traidores son los que saltan del barco”, en referencia a la renuncia de Manuel Andrade Díaz al partido tricolor para abanderar al PRD en la búsqueda de la alcaldía de Centro.

Ante tales señalamientos, el candidato perredista, señaló que Alejandro Moreno es una persona ampliamente señalada no solo por la ciudadanía, sino por las autoridades judiciales que lo investigan.

“Pues yo creo que Alejandro Moreno tiene un prestigio que lo evidencia, que lo delata ante la opinión pública, el que tiene la fama de rata es él no yo, yo si puedo pasearme tranquilamente por mi estado, nunca he sido demandado por alguna razón, ni investigado por ninguna autoridad judicial, como es el caso de él, que lo esta investigando la Fiscalía General de la República; en segundo, si hablamos de traiciones, pues hay mucha gente que pueden dar cuenta quien es Alito y quién es Manuel Andrade, a eso me limito”, expuso. (Fuente: xevt.com)