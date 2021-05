 Denuncia cozumeleño presuntas torturas de la Fiscalía para auto inculparse por homicidio

COZUMEL, MX.- Heiden H., alias “Pitus” fue detenido lanoche del lunes al interior de su casa, acusado del homicidio del director de compras en la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Cozumel, Alfredo Partida. Durante dos días, afirma él, fue torturado por elementos de la Fiscalía General del Estado, por medio de la asfixia, golpes y amenazas, primero para “confesar” su culpa y luego para que denunciara a un tercero como el autor.

Entre lágrimas, con terror por su vida y su libertad, Heider N. habló hoy con la prensa, horas después de ser liberado, para acusar a Armando Pérez Pérez, comandante de la Policía Ministerial, de personalmente torturarlo por cerca de cuatro horas, auxiliado con otro elemento de la Fiscalía General del Estado.

Esta tortura incluyó el “embolsarlo”, o asfixiarlo con una bolsa de plástico, golpearlo y amenazarlo para que admitiera haber asesinado al funcionario público, algo que asegura que no hizo.

No era el único, indicó, había otras cinco personas que también eran tratadas de la misma manera, para que se atribuyeran este homicidio.

Después de varias horas, al no lograr su cometido, comenta el denunciante, él fue golpeado sin misericordia, y enviado a una celda, en donde finalmente durmió. Tiempo después, fue desperado para ser obligado a firmar unos papeles, varios en blanco, con los que él culpaba a otra persona como el responsable del homicidio.

“El comandante dijo que podían hacer un trato, de que inculpara al otro y así salir libre, pero yo no quise contestar, pues tenía mucho miedo. Yo no quiero inculpar a nadie, un homicidio no es cualquier cosa”, señaló.

“Esto pasa siempre con personas sin relación con los hechos. Son muchos quienes son inculpados injustamente”, añadió.

Heiden admitió que no ha llevado una vida recta, pero que desde el nacimiento de su hijo ha querido cambiar. Actualmente, dice, abre la puerta afuera de un Oxxo para recibir monedas, al no tener empleo.

“Me tienen bajo amenaza, que si me retractaba de inculpar a otra persona, haría lo imposible para que él fuera el culpable”, narró, añadiendo que su mayor temor es que efectivamente lo encierren.

Después de que lograran hacerlo firmar esta declaración, Heiden fue llevado al Centro de Readaptación Social (Cereso) donde fue dejado en paz. Fue hasta anoche que fue liberado.

“En el Cereso no le decían nada, pero antes cada hora era golpeado y amenazado. Fue de terror”, dijo. “Otras personas detenidas también eran embolsadas y torturadas”.

También aseguró que él vio cómo dividieron un paquete de marihuana que los ministeriales trajeron, para “sembrárselos” a todos y así poder retenerlos por narcomenudeo.

En cuanto fue liberado, acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo a interponer su denuncia, además de convocar a los medios de comunicación. (AGENCIA SIM)