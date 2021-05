DEBATEN A MEDIAS CANDIDATOS ANTE EMPRESARIOS: Tres candidatos llegan con propuestas para Cancún y otros tres no cuajan; Mara Lezama y Eduardo Ovando, los ausentes

Mientras que los menos preparados y que no supieron dar respuesta contundentes al consejo consultivo conformado por empresarios fueron el candidato independiente Eric Estrella Matos, Carlos Balmaceda, de Redes Sociales Progresistas, y Lupita Alcocer, del Partido Encuentro Solidario.

Los candidatos Jesús Pool e Issac Janix coincidieron en que no les temblará la mano para poner orden en el Ayuntamiento y ambos rechazaron el Mando Único, mientras que Jorge Rodríguez, añadió al tema de seguridad su propuesta de disminuir un 30 el índice delictivo durante su primer año de gobierno y coincidió con brindar mayor capacitación a los elementos, reforzar el presupuesto de seguridad, incrementar el número de patrullas, retomar la sectorización de la ciudad y tener mandos locales avalados por la comunidad en general.

‘El Mando Único no ha respondido a los intereses de los benitojuarenses, se suponía que íbamos a tener una coordinación entre los policías y ha sido de subordinación, no se están atendiendo los temas de extorsión a cientos de miles de empresarios que están cerrando todos los días porque no hay una coordinación correcta”, expresó Issac Janix.

En el tema de “Desarrollo económico”, Jorge Rodríguez Méndez e Issac Janix, se pronunciaron por crear un consejo de promoción turística de Cancún, ante la falta de una promoción turística institucional.

“Benito Juárez está dentro de los dos municipio más corruptos del país, mi compromiso es conformar un sistema municipal anticorrupción que calificaran el desempeño del gobierno municipal, crear unidades administrativas digitalizar tramites, entre menos contacto tengan los empresario con funcionarios, se disminuirá la corrupción”, manifestó Chucho Pool, en el tema de combate a la corrupción.

Finalmente los candidatos hicieron el compromiso de trabajar de la mano de la ciudadanía desde el primer día de gobierno. (Noticaribe)