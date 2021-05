Fracasa debate político de candidatos a presidente municipal de Isla Mujeres; sólo asiste Atenea Gómez

CHETUMAL, MX.- Los candidatos a la presidencia municipal de Isla Mujeres desaprovecharon la oportunidad de dar a conocer sus propuestas al no asistir al debate político organizado por el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).

La candidata por la coalición Va Por Quintana Roo, Atenea Gómez Ricalde, fue la única en presentarse al debate organizado por el Instituto Electoral de Quintana Roo.

“Queridos isleños y queridas isleñas, el debate es un ejercicio democrático, el lugar perfecto para contrastar ideas, para exponer propuestas, para dar a conocer la visión que tenemos del presente y del futuro de Isla Mujeres…lamentablemente esta es la realidad, candidatos que no tienen el mínimo respeto por el municipio, que no quieren dar la cara porque no tienen propuestas ni una visión clara para nuestro municipio”, expresó al inicio de su presentación.

Fue esta noche en punto de las 20 horas, cuando el Instituto Electoral de Quintana Roo esperaba la participación de los candidatos a presidentes municipales por Isla Mujeres, pero fue sólo la candidata de la coalición “Va por Quintana Roo” Atenea Gómez Ricalde, quien se presentó a presentar sus propuestas.

“Si no vienen es porque no tienen propuestas, no hay visión, ni capacidad, ni compromiso…si no pueden debatir no pueden gobernar” así lo dijo Atenea Gómez Ricalde durante su intervención ante el IEQROO.

La candidata dejó en claro que su interés por llegar a la presidencia municipal de Isla Mujeres es para sacar del abandono este municipio, un abandono del cual han venido padeciendo todos los isleños.

“Nuestro municipio es diverso y aunque nos une Isla Mujeres, la realidad de la ínsula no es la misma que la de la zona continental, por eso primero hay que entender la problemática de cada lugar para poder aportar las soluciones necesarias” comentó.

“A los habitantes de ciudad Mujeres puedo asegurarles que van a salir del abandono que hoy sienten, de la falta de atención y de la necesidad de tener que recurrir a Cancún para buscar un doctor” expresó.

Los candidatos a la presidencia municipal de Isla Mujeres son Fernando Ricardo Bacelis Godoy, de la coalición “Juntos haremos historia por Quintana Roo” que conforman los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), del Trabajo (PT), Verde Ecologista (PVEM).

Asimismo, participan Aracely Rodríguez Hernández del partido Movimiento Ciudadano, Raquel Castellanos Álvarez, del Partido Encuentro Social, María de los Ángeles Novelo Torres, del partido Redes Sociales Progresistas, María Cristina Góngora Martínez, de Fuerza por México, pero en sus redes sociales no cuenta con información sobre ella o sus propuestas. (Infoqroo)