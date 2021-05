Por vacunación se han relajado las medidas sanitarias, coinciden empresarios de Cancún

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El proceso de vacunación está generando un relajamiento en las medidas sanitarias para evitar riesgo de contagios de covid-19 en la población, aseguran los empresarios Artemio Santos y Sergio León Cervantes, quienes recomendaron a la población extremar las recomendaciones para evitar un retroceso en el semáforo de riesgo epidemiológico.

Lo anterior, ante el enérgico llamado que hacen las autoridades para evitar una tercera oleada de coronavirus en la entidad.

El ex secretario de turismo, Artemio Santos, manifestó que se tienen que poner en práctica las recomendaciones implementadas por las autoridades que se establecieron desde el año pasado y que por ningún motivo se debe bajar la guardia porque dijo que ya hay experiencia de cómo enfrentar la pandemia de covid-19 para avanzar al semáforo amarillo, ante el relajamiento que se está dando en la población por la confianza que hay en las vacunas, pero se debe considerar que el grueso de la población aún no está inmunizada.

“Es un tema serio, yo creo que las acciones que se están dando ya de manera inmediata tanto por la parte del gobierno y por los hoteleros en especial, tomando todas las precauciones, desgraciadamente esto le pasa a un destino donde viene gente de todas partes del mundo pero si ya lo logramos y lo pudimos controlar una vez, la segunda, no veo por qué no se puede hacer, yo siento que la experiencia que se ha tomado ya todo el año pasado y parte de este, da la posibilidad de reaccionar”, declaró.

Por su parte, el presidente de Coparmex Quintana Roo, Sergio León Cervantes, manifestó que es lamentable que el resto de la población que no ha recibido la vacuna no atiendan las recomendaciones necesarias y aún así los que ya fueron vacunados tienen que seguir atendiendo los hábitos de prevención para evitar contagiarse de covid-19 y poner en riesgo la actividad turística y económica del estado.

“Es un tema del día a día en las calles, salimos en las calles, vemos los paraderos y hay gente que no se está cuidando, no trae el tapabocas, hay gente que va caminando sin el tapabocas, vemos que la gente no usa el gel, no se lava las manos constantemente a menos de que llegue a un lugar y le den este gel, creo que nos estamos relajando por la vacuna, creo que estamos perdiendo el foco y esto es un tema muy importante no significa que estén o no vacunados cierto número de personas es el que ya esta libre de un contagio”, lamentó. (Noticaribe)