“YA NO QUIERO MÁS PROMESAS”: Hombre ‘le mienta la madre’ a Vila Dosal en Mérida | VIDEO

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Tras un evento público al que acudió el gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal, joven que hace videos para redes sociales, interceptó al ejecutivo y ‘le mentó la madre’, además de que evidenció este hecho de forma virtual.

En el video que quedó como evidencia de los hechos, el joven se acercó al gobernador para recordarle que cuando estuvo en campaña para la gubernatura de Yucatán, hizo una promesa de volver a brindarle una entrevista en caso de que ganara y no lo ha hecho.

“Mi querido Mauricio Vila ¿te acuerdas que tú me debes algo? ¿cuántos años tienes ya de gobernador? Quiero recordarle a la gente, tú me dijiste: si después de seis meses de mi gobierno no te doy una entrevista, que sí te la recordamos, me mientas la madre, tú lo dijiste”, indicó.

A pesar de que Vila Dosal intentó evadir la pregunta y también trató de negociar que le daría la entrevista después del 6 de junio, día de las elecciones, el joven insistió en el hecho de cumplir con lo que habían prometido en las campañas de 2018.

“Ya no quiero más promesas, te miento la madre”, señaló el joven en cuestión.

Fue así que, tras un breve diálogo, el joven sí gritó: ¡Vila anda a chingar tu puta madre!

El joven afirmó que formó parte del proyecto ‘Voxtuberos’, canal de YouTube que se concentraba en realizar entrevistas a distintas personalidades y siendo candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Yucatán, Vila Dosal estuvo con los integrantes y fue cuando llegaron a este acuerdo.

Hay que mencionar que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal no brinda ni una entrevista a ni un medio de comunicación social en eventos públicos, pues su equipo de prensa tiene claras instrucciones de impedir el paso cuando así algún representante de medios de comunicación se acerca a cuestionar al ejecutivo estatal.

De igual forma, tanto Vila Dosal como funcionarios de su gabinete no brindan información precisa aun cuando se solicitan con anticipación los temas.

Hasta el momento, la acción del joven ha sido criticada por un segmento de la ciudadanía y también por algunos integrantes de la prensa local. (Noticaribe)