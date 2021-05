EU | Secundaria de Florida retoca fotos de alumnas para cubrir escotes

ESTADOS UNIDOS.- Una escuela secundaria en Florida, Estados Unidos está bajo la mira, luego de que personal decidiera alterar digitalmente docenas de imágenes de estudiantes para ocultar sus pechos y hombros, publicó reporteindigo.com.

Alrededor de 80 fotografías fueron editadas. Algunos acusaron a los administradores de “hacer que las niñas se sientan avergonzadas de sus cuerpos”.

No se hicieron cambios en los retratos de estudiantes varones, dijeron las personas que vieron el anuario, ni las fotografías del equipo de natación, donde los estudiantes solo posan con trajes de baño.

“Necesitan reconocer que hace que las niñas se sientan avergonzadas de sus cuerpos”, dijo un estudiante al New York Times.

El distrito escolar aseguró a los medios locales que los cambios se realizaron para garantizar que las fotos cumplieran con el código de vestimenta de la institución; sin embargo, tras las críticas de los estudiantes y padres de familia la escuela secundaria Bartram Trail tendrá que reembolsar el costo de sus anuarios.

Las estudiantes de Bartram Trail High School denunciaron que estos cambios se hicieron sin pedir el permiso del alumnado.

“Miraron nuestro cuerpo y asumieron que una pequeña muestra de piel tenía connotación sexual”, consideró una de las estudiantes de Bartram Trail High School.

El sábado, muchos estudiantes y padres exigieron una disculpa pública, pero fue hasta el lunes que el superintendente de distrito, Tim Forson, dijo que “no se revisaron suficientemente los pasos que se tomaron antes de que se tomara la decisión de editar algunas fotos de los estudiantes”.

Bartram Trail es una escuela secundaria pública de Florida y cuenta con aproximadamente 2 mil 500 estudiantes.

En el sitio web de la escuela dice que las fotos del anuario “deben ser consistentes con el Código de Conducta Estudiantil del Distrito Escolar del Condado de St. Johns o pueden ser ajustadas digitalmente”.

Christina Langston, una portavoz del distrito, le dijo a los medios que una maestra que se desempeña como coordinadora del anuario había hecho las ediciones.

“El procedimiento anterior de Bartram Trail High School era no incluir fotografías de los estudiantes en el anuario que consideraran que violaban el código de conducta del estudiante, por lo que las alteraciones digitales fueron una solución para asegurarse de que todos los estudiantes estuvieran incluidos en el anuario”, dijo a The Record.

DRESS CODE DEBACLE | “She thought she was doing the right thing and trying to be helpful and I think ultimately, though, it was a mistake.” – @SJCSD board chair Patrick Canan on the decision to alter female student yearbook photos. #News4Jax @wjxt

MORE: https://t.co/S13paqcv16 pic.twitter.com/mUhBsdyaxQ

— Joe McLean (@JoeMcLeanNews) May 24, 2021