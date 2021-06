CELEBRA MARCIANO DZUL TRIUNFO EN TULUM: Mantiene candidato de la alianza morenista amplia ventaja sobre Víctor Mas

TULUM, MX.- La expresidente municipal de Tulum (2016-2018), Romualda Dzul Caamal fungió como maestra de ceremonia en la celebración de su hermano Marciano, quien obtuvo el triunfo a la presidencia municipal, de acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO).



Marciano Dzul Caamal, virtual ganador de la presidencia municipal de Tulum, explicó que no quisieron adelantarse a los resultados oficiales, por eso esperaron a que el PREP mostrara las tendencias y agradeció la presencia de los representantes de los partidos Morena, PT, Verde Ecologista y MAS.

Agradeció a su familia por todo el apoyo que le brindaron en el proceso electoral, a los regidores, a los líderes de las comunidades y a todos los que participaron en la campaña; “primero quiero darle la honra a Dios, porque Él me permitió estar aquí”.

Recordó que fue producto de la guerra sucia, pero la divinidad le permitió salir adelante. Los resultados son contundentes y no hay manera de revertirlos, porque la gente decidió rescatar Tulum; los compromisos que hizo los va a cumplir por la confianza que le depositaron al elegirlo como su presidente.

“Ya no va a ver más corrupción, no va a haber más corrupción, no va a haber más, más”, comentó ante los líderes y personas presentes.

“Después de computar 38 de las 67 casillas instaladas, tenemos 6 mil 428 votos a favor; la otra (alianza) que representa el PAN tienen 4 mil 246, quiere decir que con esas 38 casillas, que es más de la mitad, tenemos 2 mil 182 votos a favor, una tendencia que no hay manera que lo reviertan, es un triunfo contundente. Lo digo con números oficiales, no con mentiras”.

El candidato no aguantó la emoción y lloró de agradecimiento ante la gente, reconoció todo el trabajo que realizaron los promotores del voto, que ya no querían más de lo mismo; así como a los medios de comunicación que estuvieron informando correctamente.

En breve mensaje, el coordinador de la campaña, Jorge Portilla Mánica al dirigirse a los presentes enfatizó que desde la campaña son como familia, y ahora que les tocará trabajar en la administración lo serán más. Reconoció que no tuvieron duda del triunfo, para sabían no sería fácil pues los que tenían el poder no querían dejarlo; pero ahora viene el trabajo por Tulum.

Fue una campaña alegre, reconoció el apoyo del senador José Luis Pech y a Paty Casados como delegada estatal del Partido del Trabajo. (Agencia SIM)