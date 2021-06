NO HABRÁ VOTO POR VOTO EN CANCÚN: Rechaza Ieqroo en Benito Juárez solicitud de recuento total de casillas y solo realiza revisión de 19 paquetes electorales

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El consejo municipal del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) en Benito Juárez rechazó llevar a cabo el conteo total de las mil 83 casillas como lo solicitó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Fuerza por México (PXM), lo anterior al justificar que no son el área competente para someter a recuento el total de las casillas y exhortó a los partidos políticos presentar sus denuncias ante las instancias correspondientes.

En sesión iniciada este domingo para el recuento de la elección a la presidencia municipal de Benito Juárez, el consejo general del Ieqroo acordó someter a recuentos sólo 19 paquetes de mil 83 casillas, el resto será sólo sometido a cotejo.

Al inicio de la sesión el PRD, consideró que hay inconsistencias en el llenado de las actas electorales que se realizó el pasado 6 de junio, además de que hay posibilidad de que algunos hayan sido alterados durante la cadena de custodia ya que hay vulneración en el mismo, por lo que solicitó se sometiera a recuento el total de los paquetes electorales para darle mayor certeza y legalidad a los resultados de la elección.

En tanto el Partido Fuerza por México además de solicitar el recuento total de las casillas, solicitó cancelar el registro al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por rebasar el tope de campaña, además de que no les entregaron los formatos correspondientes de los paquetes electorales y que hubieron incidencias en la apertura de casillas.

En ese sentido es la representante del PVEM, rechazó dichas manifestaciones, argumentando que el órgano electoral en Benito Juárez en primera, no está facultado para cancelar el registro de un partido, en segunda cada fuerza política deberá presentar por escrito la solicitud planteada, además de que dichos temas se deberán resolver ante los Tribunales Electorales y no ante el consejo general.

El consejero Carlos Caballero también dejó en claro que hasta que no se concluya con la revisión y consejo de las actas no se podrá conocer si hubo inconsistencias o no, por lo tanto los partidos políticos tendrán que esperar para ver si procede el recuento total de los votos

En tanto, el consejero presidente Mauricio Nieto Sandoval, fue enfático en señalar que el recuento de los paquetes electorales sólo se harán en las casillas: 57 contigua 1, 93 básica, 93 contigua 1, 123 básica, 124 básica, 125 básica, 135 contigua 1, 168 básica, 168 contigua 10, 168 contigua 5, 626 contigua 3, 627 contigua 2, 653 contigua 1, 1033 contigua 2, sección 152 contigua 2 y 153 contigua 4. (Noticaribe)