José Esquivel anuncia 300 despidos, ante falta de recursos en Carrillo Puerto

FELIPE CARRILLO PUERTO, MX.- El Presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, José Esquivel Vargas, anunció que la comuna prepara un primer paquete de despidos, que podría alcanzar una cifra de hasta 300 ante la falta de recursos del Ayuntamiento que tendrá que esperar a finales de mes para “agarrar un chan poco” de recursos y, así, solventar el pago de empleados.

En declaraciones en esta ciudad, el edil saliente lamentó esta situación y alegó que esto sucede en cada administración y no será el primero en ejecutar estas acciones.

El aún alcalde señaló que antes de culminar 2020 había problemas para cubrir los sueldos del personal de base, confianza y eventuales.

Estos últimos habían esperado cerca de un mes para poder gozar de sus sueldos, a lo que el edil aseguró que no podrán cobrar esta primera quincena de junio 2021, pues iniciarán las bajas.

Esquivel Vargas argumentó que no hay dinero para pagar los sueldos, y la nómina no puede sostenerse más, “tenemos un mes de vida para decidir qué hacer con la gente que hasta ahora he mantenido” y lo más seguro es que tendremos que darlos de baja, porque?, porque simplemente ya no los podemos sostener”.

Mi administración debe entregar cuentas claras, tres meses antes de que termine, de no hacerlo me pueden fincar responsabilidades y eso es lo que no quiero, y es por ello que ya decidimos y no nos queda de otra, apuntó.

Además de esto, la mala noticia para los trabajadores de la comuna de confianza y eventuales, es que esta primera quincena de junio, tampoco les podrá pagar y tendrán que esperar a finales de mes, cuando agarre “un chan poco” del recurso que le sobra para poderles pagar y reiteró que las bajas podrían ascender hasta a los 300 empleados. (Infoqroo)