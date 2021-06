Sin avances la recuperación de empleos en Chetumal, afirma CROC

CHETUMAL, MX.- Para la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), la recuperación económica va lenta y en consecuencia persiste el desempleo al sur de la entidad.

“Todavía no se reactiva bien, con eso de que nos encerramos en este color naranja, pues no se activa cómo debe ser, no laboran todos los trabajadores”, señaló César Iuit Córdova, secretario general de la CROC en Othón P. Blanco.

En breve entrevista, dijo que la generación de empleos es un tema urgente para el sur del estado.

“No tenemos ni empresarios, ni nadie que realmente se esmere en generar empleos directos”, señaló.

“Fácilmente aquí estamos unos 10 mil, 15 mil empleos, estamos hablando de construcción, de gente”, manifestó al cuestionamiento sobre la cantidad de empleos perdidos. (Agencia SIM)