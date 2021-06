Cuestiona Judith Rodríguez la disculpa emitida por Candy Ayuso

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- La diputada Judith Rodríguez Villanueva dijo que llama la atención el contenido de la disculpa pública hecha por la presidenta estatal del PRI, Candelaria Ayuso Achach, en la que afirma nunca fue el objetivo causarle ninguna situación de agravio al cumplir la sentencia de la Sala Regional Xalapa por violencia política, por la publicación de una carta tras su renuncia a la militancia priista.

Esta disculpa pública debe ser un documento llano, sencillo, modesto y moderado; sin justificación alguna, ni con cualquier expresión adicional para justificar sus actos, por lo que llama la atención que en la publicación emitida por Candelaria Ayuso y difundida en Facebook, cite que nunca fue el objetivo de causar ninguna situación de agravio, manifestó.

Dijo que ante la sentencia de la Sala Regional Xalapa “no había posibilidad de expresión adicional, ya que en el acto calificado por la sala Xalapa, se acredita la violencia política en contra de mi persona, por lo que está demás dejar en duda que exista violencia política de lo contrario no hubiera existido sanción, por lo que no hay ninguna razón que valga expresar para decir en dicho comunicado que no fue su objetivo afectarme”.

Rodríguez Villanueva señaló que acompañar a su comunicado un adicional donde pretende justificar o dar una expresión de que ese no fue su propósito, no es lo que se ordenó por cometer violencia, ya que esos puntos ya fueron decididos en el fondo por un órgano terminal jurisdiccional.

Dijo que analiza con su equipo jurídico acciones tendientes para que se cumpla en los términos ordenados por la autoridad electoral.

Luego de que la sala regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ) señalara que Candelaria Ayuso Achach, presidenta estatal del PRI y José Alberto Alonso Ovando en su calidad de secretario obraron en violencia Política además que el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) estableciera una multa al partido político, a su presidenta y secretario general, además de emitir una disculpa pública por el hecho constitutivo de Violencia Política. (Noticaribe)