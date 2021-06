Programan segunda dosis de vacuna Pfizer para personas de 50-59 años en Cancún

CANCÚN, MX.- Si ya recibiste la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, enhorabuena; estás en camino a estar protegido contra el coronavirus. Pero para estar completamente inmunizado, es imprescindible recibir esa segunda dosis.

En ese contexto, el Ayuntamiento Benito Juárez informó que, en coordinación con la Secretaría del Bienestar, será a partir del martes 22 de junio que iniciará la vacunación de la segunda dosis de Pfizer para adultos de 50 a 50 años, adultos mayores rezagados y mujeres embarazadas que fueron vacunados con la primera del 18 al 29 de mayo pasado.

Para poder recibir la segunda vacuna de Pfizer, las personas deberán acudir al módulo más cercano y de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno. Dichos módulos están instalados en el Domo de la Región 94 (DIF) en la calle 50 Poniente, Manzana 85, entre la Ruta 5 y la avenida Talleres; el Domo de la Región 96 (CFE) ubicado en la calle 121 con calle 8 Poniente, entre la avenida Industrial y avenida 135; Domo “Jacinto Can Ek” en la Supermanzana 1, manzana 10, Av, Chichén Itzá y Av. Tulum; otro en el Campo Escuela “Sam José”, A. José López Portillo kilómetro 310.5 entre el Batallón y la Ciudad de la Alegría; uno más en el Hospital “Jesús Kumate Rodríguez”, Av. Arco Vial y casi Av. Kabah; y el Domo “Toro Valenzuela”, Supermanzana 71, calle 39 Norte con calle 32 Poniente, entre Ruta 4 y Ruta 5.

Las personas cuyo apellido inicie con la letra A, B Y C serán vacunas el martes 22 de junio; las de la letra D, E, F y G, el miércoles; H, I, J, K, L y M para el jueves; los de la N, O, P, Q, R para el viernes y los de la S, T, U, V, W, X, Y, Z y sin apellido paterno deberán acudir por su vacuna el lunes 28 de junio. El horario de atención será de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Los requisitos que deben llevar para recibir la dosis son: Registro impreso en mivacuna.com.mx, el comprobante de la primera dosis, copia del CURP e identificación oficial. Cualquier informe pueden comunicarse a los teléfonos 998-892-8516 y 998 898-2221.

Hay que hacer mención que luego de la segunda dosis, el cuerpo tarda dos semanas en estar totalmente protegido contra el virus. Después de eso, deberías tener casi cero posibilidades de desarrollar una enfermedad grave si te expones a alguien con la Covid-19. Ya no tienes que estar en cuarentena si te expones a alguien con la Covid-19 (siempre que cumplas estos criterios: no tienes síntomas y no han pasado más de tres meses desde tu segunda dosis de la vacuna).

Los expertos están de acuerdo en que debemos seguir usando cubrebocas y practicar el distanciamiento social en los lugares públicos. Por un lado, existe una pequeña posibilidad de enfermar incluso después de haber sido vacunado. Además, es posible que sigas siendo portador del virus y lo transmitas sin que te des cuenta a otras personas que no se hayan vacunado, incluso si no presentas síntomas. (Agencia SIM)