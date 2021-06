Capella nunca se separó oficialmente de su cargo, reconoce diputada federal

CHETUMAL, MX.- La diputada federal, Patricia Palma Olvera reconoció que nunca se hizo oficial la salida de Alberto Capella Ibarra como secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, hasta ayer en el marco de la inauguración del Complejo de Seguridad C5.

“Como diputados federales nosotros sí pedimos información, somos informados y en ese sentido, por lo menos de mi parte, yo no tenía una información de que él estuviera fuera”, manifestó.

Sin embargo, aclaró que el ex chief police sí estuvo separado del cargo.

“Sí se separó del cargo, porque ya no lo vimos, de hecho yo le escribía y ya no me contestaba, pero oficialmente como tal y como diputada federal yo no recibí ningún documento que dijera se va, termina y ahora lo sustituye tal persona”, señaló.

Lo procedente era que se separara del cargo, toda vez que era sujeto de investigación, por la represión ocurrida el pasado 9 de noviembre en Cancún.

“El señor Capella en una entrevista nacional, si mal no recuerdo, él ofreció su separación del cargo después de ese incidente (represión del 9 de noviembre en Cancún), antes de que se lo pidieran, y yo creo que en ese momento fue una decisión importante y si a partir de ahí se separó nada más lo supo él, lo supo el gobernador, porque oficialmente la sociedad no se enteró”, recordó.

Por último, consideró que no ha habido avances en la lucha contra la inseguridad, aunque no se atrevió a calificar el desempeño de Alberto Capella, al decir que ignora si contaba con los elementos suficientes para conseguir la meta.

La morenista contrastó la situación actual con la del quinquenio de Roberto Borge, en donde hacían eventos para entregar patrullas “de utilería” que después de la foto eran devueltas a Yucatán.

“La seguridad no ha mejorado, es una situación que hay que reconocer”, declaró, “pero es una tarea que nos toca a todos como sociedad; sin importar quién llega o quién se vaya, no hay gobiernos absolutos ni mágicos”. (Agencia SIM)