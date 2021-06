Advierten aumento de casos sospechosos de COVID-19 en Carrillo Puerto

FELIPE CARRILLO PUERTO, MX.- El Director de Hospital de Felipe Carrillo Puerto, Roberto Perea Flores, exhortó a la comunidad carrilloportense a no bajar la guardia y seguir estrictamente las medidas y protocolos de sanidad, ante el aumento exponencial de casos de la COVID-19 en esta ciudad, detonados por reuniones y fiestas.

El galeno explicó que los contagios por COVID-19 continúan en aumento, puesto que de 10 a 15 consultas realizadas, 13 pacientes resultan positivos a la enfermedad, además de cuatro que permanecen hospitalizados están en estado crítico.

Explico que en esta semana que concluyó y hasta el corte del día 28 de julio tuvieron 26 casos de COVID-19, por lo que aseguró que es necesario que la población siga con los protocolos sanitarios establecidos, para contrarrestar el avance de esta enfermedad.

Refirió que hasta el momento no han definido las fechas para la aplicación de las vacunas para personas de 30 a 39 años, por lo que esperan que la federación informe para convocar a esa población.

Dejó en claro que pese a la aplicación del biológico, la gente no puede confiarse y no cumplir con los protocolos sanitarios, pues lo que la vacuna hace en en realidad solo amortiguar la enfermedad, para que no se manifieste, al momento de que el virus ingrese al organismo.

Por ello, pidió a la comunidad no confiarse, y evitar salir, y si alguien debe hacerlo, tiene que observar todas las medidas sanitarias correspondientes; además de no hacer fiestas, pues estas son las que han incidido en el alza exponencial de los casos.

“No tengan miedo de venir al hospital, aquí no se les obliga a quedarse internados, vienen a la valoración, pero si esta arroja que están en estado grave, sí se les sugiere que se internen” finalizó. (Infoqroo)