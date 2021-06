Trifulca entre priistas que exigen la renuncia de ‘Alito’ y quienes lo respaldan…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- A 25 días de que se realizaron las elecciones intermedias, decenas de militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) bloquearon desde la mañana de este martes, con pancartas y cartulinas, los accesos de la sede nacional, ubicada en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, publicó infobae.com.

Los militantes demandaron la renuncia del actual presidente del partido, Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, argumentando que bajo su mandato tuvieron “la peor derrota” electoral en su historia el pasado domingo 6 de junio.

Sin embargo, cerca de las 19:00 horas se registraron a las afueras de la sede enfrentamientos con palos, e incluso, detonaciones, lo que dejó varios heridos.

A través de un comunicado, la dirigencia nacional del tricolor informó que se trató de un equipo de gente armada enviada por el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, con el fin de “reventar” un evento de militantes que respaldaban al actual Comité Ejecutivo Nacional (CEN) encabezado por Alejandro Moreno y al mismo tiempo favorecer al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

De igual forma, señalan a Nallely Gutiérrez Gijón, a quien acusan de haber apoyado a candidatos no solo de Morena, sino del PES y MC, supuestamente como venganza al no haber sido considerada para un cargo publico en los pasados comicios.

“Ambos personajes cuentan con una trayectoria cuestionable y han estado vinculados a tratos con Morena para desestabilizar a nuestro partido desde hace un par de años”.

En el mensaje adjunto se señala: “No vamos a permitir que la violencia se apodere del PRI. A punta de balazos quieren dividirnos. ¡No lo vamos a permitir!”.

En un video publicado vía Twitter en la cuenta oficial del partido puede verse como sujetos golpean a uno de los simpatizantes para luego replegarse.

“Me golpearon los del otro grupo […] Me aventaron un petardazo y de la nada me golpearon. Veníamos pacíficamente”, declaró un militante con una herida en el rostro.

En otro video, una militante relató que gente de Gutiérrez Gijón los amedrentó con bats y piedras, sin importar que hubiera menores de edad den la manifestación. “Somos priistas y venimos a pelear como priistas nuestro derecho”, sostuvo la mujer.

Siempre he estado del lado del diálogo, de la construcción de acuerdos y del consenso, lo que es inadmisible es el uso de la violencia contra nuestros militantes. @ulisesruizor y @NalleGugi tendrán que responder ante las autoridades por estas agresiones. https://t.co/YvqjYmq9z9

Cerca de las 20:00 horas, “Alito” se pronunció a través de Twitter, donde condenó la violencia y dijo estar “siempre del lado del diálogo y construcción de acuerdo”. Además, expresó que tanto Ulises Ruíz como Nallely Gutiérrez “representan todo lo que el priismo no quiere”.

Estas son las prácticas que no tienen cabida en el PRI. Es grave que se orquesten ataques armados contra nuestra militancia pacífica. @ulisesruizor y @NalleGugi representan todo lo que el priismo no quiere. ¡La dirigencia para la que fui electo y el priismo no lo permitiremos! https://t.co/uWm7mJPIdc

