“EL DESABASTO ES REAL”: Protestan familiares de niños con cáncer en Cancún

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Familiares de niños con cáncer también protestan en Cancún. “El desabasto el real”, señalaron a través de una manifestación realizada esta tarde en la glorieta del Ceviche ante el desabasto de medicamentos oncológicos para niños con cáncer en el estado.

Con pancartas en mano y bajo la consigna “Solicitamos la acción del Presidente, el cáncer no espera”, manifestaron los familiares y miembros de organizaciones civiles de niños con cáncer que se unieron a esta protesta en demanda de medicamentos.

Lo anterior también se da también a raíz de las declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, quien consideró las demandas de los enfermos de cáncer como un movimiento golpista contra el gobierno de la 4T.

“Esto es real, la falta de medicamentos es real, si hasta el día de hoy en Cancún no había habido una marcha es porque no lo habíamos querido hacer, porque los medicamentos lo han tenido los niños no por el gobierno, sino por las asociaciones”, manifestó Joselyn Vega, de fundación Aytana.

Abundó que en Quintana Roo hay un registro de 160 niños que padecen cáncer y que no tienen medicamentos por parte del gobierno y agregó que por cada niño con cáncer, hay por lo menos cinco adultos que también padecen esa enfermedad y que están también sin recibir tratamientos.

“El cáncer no espera”, “No somos 20, somos más”, fueron parte de la leyenda que en las pancartas los manifestantes llaman la atención de las autoridades y del público. (Noticaribe)