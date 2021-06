‘NADA QUE PRESUMIR’: Anaya denuesta resultados de AMLO a tres años de la 4T

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- A un día de cumplirse tres años del triunfo electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya aseguró que en este medio sexenio, en lugar de ser la “cuarta transformación”, ha resultado una “destrucción de cuarta”, publicó sinembargo.mx.

Para el excandidato presidencial por Acción Nacional, estos años de Gobierno han sido “promesas incumplidas y mentiras”, de acuerdo con un video que publicó esta mañana en su cuenta de Twitter en el que aparece frente a Palacio Nacional.

“Ya sabemos que al Presidente le encanta dar informes, como se cumplen tres años de su elección, pues mañana desde ese Palacio nos va a recetar un ‘disque’ informe, pero pues qué carajos va a informar. No tiene nada que presumir, ni en seguridad, ni en economía, ni en salud o educación, tampoco en el combate a la corrupción”, señaló.

En el video Ricardo Anaya aseguró que no hay nada que celebrar ni que informar el día de mañana, pues “si se miran objetivamente las promesas de López Obrador desde su campaña hasta hoy, no ha cumplido”.

Mañana se cumplen 3 años de la elección de AMLO. Ha sido medio sexenio de promesas incumplidas y mentiras. En lugar de “cuarta transformación” ha resultado una “destrucción de cuarta”. Va un breve balance. pic.twitter.com/O42Npng5wh — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) June 30, 2021

El político se dio a la tarea de recopilar las promesas que el actual mandatario realizó en su campaña hacia la Presidencia y las fue comprobando personalmente: el precio de la gasolina, de la luz y del gas.

Anaya fue a una gasolinería de PEMEX a comprobar que de los diez pesos que prometió que costaría, el precio que está sobre 20.49 y 22.99 pesos; también mostró estadísticas donde la luz subió 0.06 centavos y el gas 4.55 pesos desde 2018 hasta hoy.

Con melancólicas melodías, Anaya fue recordando más promesas de AMLO, como cuando declaró que para él primero son los pobres, lo cual confrontó el militante del PAN frente a los diez millones más de personas en situación de pobreza.

El abogado acusó al Presidente de no cumplir sus promesa e ir aumentando sus mentiras cada día diciendo que se está pacificando al país, mientras muestra el titular de una noticia que hace referencia a la reciente Masacre de Reynosa, Tamaulipas, señalando que este sexenio “pinta para ser el más violento de todos”.

Rechazó también la promesa de crecer un cuatro por ciento anual en promedio durante el sexenio, al señalar que con la pandemia lo que creció fue la inflación que está más allá de ese porcentaje y los precios de los productos básicos.

También, destacó que el Ejecutivo aseguró que tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca y lo comparó con datos del CONEVAL que dicen que el 60 por ciento de los mexicanos no tienen acceso a la salud y habló sobre el desabasto de medicinas.

Concluyó que “la cereza del pastel” fue que dijo “mil veces” que acabaría con la corrupción.

“Ah, ¿ya no hay corrupción arriba? No me diga, Presidente. ¿Y los contratos de Felipa, el dinero de Pío, las casas de Barlett y las de Irma Eréndira? Aunque lo disfracen de transformación”.

Citó la cita que “equivocadamente” se adjudica Angela Merkel: “los Presidentes no heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre”.

Puntualizó que a medio sexenio el Gobierno debe hablar con la verdad y hacerse cargo de sus “torpezas” y enderece el rumbo porque México “sí puede renacer” con paz, orden y progreso. (Fuente: sinembargo.mx)